الوكالة الوطنية للإعلام

واشنطن تحذر من تهديد محدد وموثوق قرب مطار كابول

حذرت الولايات المتحدة من "تهديد محدد وموثوق" قرب مطار كابول، وحاضة مواطنيها على مغادرة المنطقة، بعد أيام على هجوم دموي استهدف المطار .ونقلت وكالة "الصحافة الفرنسية" عن السفارة الأميركية في كابول في تحذير أمني "بسبب تهديد محدد وموثوق، يتعين على جميع المواطنين الأميركيين الموجودين على مقربة من مطار كابول مغادرة منطقة المطار فوراً.

وكالة الأناضول

ماكرون: فرنسا ستستمر في محاربة "داعش" بالعراق وسوريا

قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، إن باريس ستستمر في محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي بالعراق وسوريا، لافتاً إلى أن بلاده ستقدم الدعم لعودة النازحين العراقيين لمنازلهم. جاء حديث ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس إقليم كردستان شمالي العراق نيجيرفان بارزاني عقب مباحثات بينهما في أربيل مركز الإقليم. وقال ماكرون إنه طمأن بارزاني بإستمرار فرنسا في محاربة "داعش" حتى لا يظهر التنظيم مرة أخرى في العراق وسوريا. ويأتي تأكيد ماكرون رغم إتفاق العراق والولايات المتحدة على مغادرة القوات الأمريكية القتالية من البلاد بحلول نهاية العام الجاري، وفرنسا عضو في التحالف الدولي المناهض لـ"داعش" بقيادة واشنطن. وأشار ماكرون إلى أن حكومة اقليم كردستان قدمت العديد من التضحيات لإستقبال النازحين الإيزيديين (الفارين من سنجار) وأيضاً النازحين العراقيين الآخرين. وأضاف أن بلاده ستحاول بكل الامكانيات، لكي يعود النازحون من الإيزيديين والمسيحيين إلى مناطقهم وستقدم كل الدعم في هذا المجال.