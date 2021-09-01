كوريا الجنوبية تسعى لوضع ميزانية دفاع أعلى بنسبة 4.5% للعام المقبل

كوريا الجنوبية تعرض أول نموذج للطائرة كيه.إف-إكس المقاتلة التي تطورها بالتعاون مع إندونيسيا في معرض ADEX 2019 (وكالة يونهاب)

قال مسؤولون في 31 آب/أغسطس الجاري إن وزارة الدفاع الكورية الجنوبية طلبت زيادة 4.5% في ميزانيتها للعام المقبل، مع التركيز على تعزيز القدرات الدفاعية للجيش وتحسين الظروف المعيشية لأفراد الخدمة، وفق ما نقلت وكالة يونهاب. وبحسب الوكالة، قالت الوزارة إنها طلبت ميزانية دفاعية قدرها 55.23 ترليون وون (42.4 مليار دولار) لعام 2022 ارتفاعاً من 52.84 ترليون وون هذا العام. ومن المقرر عرض الاقتراح على الجمعية الوطنية يوم الجمعة للموافقة عليه. “لقد عكسنا مطالب تعزيز القدرات المضادة للتهديدات النووية وأسلحة الدمار الشامل كأولوية قصوى، وركزنا على تحسين الظروف المعيشية لأفراد الخدمة، وكذلك على توسيع ميزانية البحث والتطوير لتعزيز القدرة التنافسية العالمية لصناعة الدفاع، وفقا لما صرح به مسؤول في الوزارة. ومن الإجمالي، خصصت الوزارة 17.34 تريليون وون لشراء الأسلحة ومشاريع أخرى لتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد، بزيادة 2% عن العام الجاري. في حين تم تخصيص 37.9 ترليون وون أخرى للقوات العسكرية، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 5.7% على أساس سنوي. يأتي طلب الميزانية في الوقت الذي تواصل فيه كوريا الشمالية تحسين قدراتها النووية والصاروخية وسط تعثر محادثات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة. وقد قال تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها رصدت مؤشرات “مقلقة للغاية” على أن مفاعل نووي رئيسي في منشأة يونغبيون الرئيسية في كوريا الشمالية يعمل منذ الشهر الماضي. بحسب الوزارة، سيتم تخصيص 13.7 مليار وون لشراء أصول مثل أقمار المراقبة وأنظمة رادار الإنذار المبكر للصواريخ الباليستية، وكذلك لتحديث صواريخ باتريوت وفرقاطات أولسان التي يبلغ وزنها 3500 طن. كما سعت الوزارة للحصول على 7.2 مليارات وون لخطتها لبناء حاملة طائرات خفيفة فئة 30 ألف طن بتقنياتها الخاصة بحلول عام 2033. وبحسب يونهاب، تشمل بنود الميزانية الأخرى 454 مليار وون لتطوير مقاتلة KF-21، و421 مليار وون لمشروع الغواصة من الجيل التالي بوزن 3000 طن، و11.2 مليار وون لتطوير الأقمار الصناعية فائقة الصغر، و 18.9 مليار وون لنظام اعتراض مضاد للمدفعية. وقالت الوزارة إن ميزانية شراء طائرات F-35A تراجعت إلى ملياري وون من 1.2 تريليون وون هذا العام مع إتمام المدفوعات الرئيسية. بدأت كوريا الجنوبية في جلب مقاتلات الشبح المتقدمة من عام 2019 لتعزيز قدرات الدفاع الجوي بموجب خطة لنشر 40 وحدة خلال هذا العام. كجزء من الجهود المبذولة لرعاية صناعة الدفاع في البلاد، ستزيد ميزانية البحث والتطوير لتقنيات الدفاع المتطورة بنسبة 13% على أساس سنوي، لتصل إلى 4.88 تريليونات وون، بينما سيتم إنفاق 87% من ميزانية شراء الأسلحة محليا، بحسب الوزارة. كما تخطط الحكومة لرفع متوسط ​​تكلفة الوجبات اليومية لأفراد الخدمة من 8,790 وون هذا العام إلى 11,000 وون بعد أن تعرضت لانتقادات بسبب رداءة نوعية الوجبات العسكرية. وقد ظلت ميزانية الدفاع الوطني في ارتفاع مستمر، من 20.8 ترليون وون في 2005 إلى 31.4 ترليون وون في 2011 و 40.3 ترليون وون في 2017. وتجاوزت 50 ترليون وون للمرة الأولى في 2020.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

سيارة روبوتية روسية تطلق طائرات مسيرة قتالية

شهدت منطقة روسية تجربة آليات روبوتية من صنع محلي.

مراسم عودة غواصة الأعماق الروسية فيتياز - دي المسيرة من خندق ماريانا، التابعة لأسطول المحيط الهادئ، فلاديفوستوك، روسيا 23 مايو 2020

وقال مصدر إعلامي في مؤسسة "صندوق الأبحاث الواعدة" لـ"سبوتنيك" إن مقاطعة تشيليابينسك شهدت تجربة 3 آليات روبوتية من نوع "ماركر".

وأشار إلى أن إحداها تمكنت من اجتياز 40 كيلومترا من الأراضي الوعرة الخالية من الطرق المعبدة. وإجمالا قطعت السيارة الروبوتية "ماركر" خلال التجربة 100 كيلومتر في زمن قدره 5 ساعات و41 دقيقة.

وسارت السيارة الروبوتية بشكل انفرادي معتمدة على ما تحتويه من أجهزة حساسة ولاقطات لتحديد مسارها واجتياز الموانع.

وتضمنت التجربة قيام السيارة الروبوتية بتسيير الدوريات الأمنية عند حدود المدينة الافتراضية خلال 6 ساعات.

وفي نفس الوقت قامت سيارة روبوتية أخرى باختبار قدرتها على إطلاق الطائرات المسيرة، مطلقة 20 طائرة مسيرة مجهرية إلى السماء.

وكان فيتتالي دافيدوف، نائب المدير العام لصندوق الأبحاث الواعدة، قد أفاد عن إمكانية تحويل سيارة "ماركر" إلى آلية عسكرية تتسلح بالطائرات المسيرة القتالية.