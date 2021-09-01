TL

وركز الرئيس بري على رفع الذل عن المواطنين لافتا الى ان كتلة التنمية والتحرير قدمت قبل عام اقتراح قانون لمحاربة الاحتكار وموضحا أنه اليوم أحاله الى اللجان النيابية المشتركة...

المنار

وفي ذكرى الامام المغيب سماحة السيد موسى الصدر ورفيقيه، جدد رئيس حركة امل ورئيس مجلس النواب نبيه بري العهد للامام بان حركة امل لن تكون شاهدة زور على عملية الاعدام الجماعي للبنانيين، داعيا الى تنحية كل الخلافات مهما كانت اسبابها، والاسراع في تشكيل الحكومة لتحرير اللبنانيين من طوابير الذل والكرتيلات واصحاب السوق السوداء.

nbn

الرئيس بري دعا إلى الإسراع بتشكيل حكومة خلال هذا الأسبوع كحد أقصى لتحرير اللبنانيين من طوابير الذل والتحضير لإجراء انتخابات نيابية وغمز من قناة المتمسكين بالثلث المعطل قائلا: أهذه سياسة أم فيها مساسة؟.

mtv

تشير المعلومات المتقاطعة الى أن الوساطات أدت الى امر واحد أكيد، يتمثل في تريث الرئيس ميقاتي في الاعتذار ولكن الى حين، لكنه ثابت في عدم منح الرئيس عون ثلثا معطلا في الحكومة العتيدة.

NTV

سيتوقع البيطار اشتداد الاعصار السياسي ضده وقد آتته الرياح العاتية اليوم من رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي شن أعنف هجوم على قاضي التحقيق في جريمة المرفأ، وطالبه بعدم التجني والافتراء وبتطبيق القوانيين لا أن يقفز فوقها

OTV

عشية الذكرى الأولى بعد المئة لولادة لبنان الكبير في الأول من أيلول 1920، كل شيء تغير بين ذاك اللبنان الوليد، ولبنان اليوم.

LBC

المطالبة بالإسراع في تشكيل الحكومة لا تعني أن من يطالب يسهل، بدليل أن لا تقدم وكذلك لا موعد مرتقبا للرئيس المكلف في قصر بعبدا، أما الوساطة المستجدة للمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، فما زالت طي الكتمان ولم يرشح عنها أي شيء حتى الساعة، باستثناء العمل على بعض الاسماء التي ستدخل جنة او جحيم الحكومة.

الميادين

أعلن وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​، أن جولة دورية جديدة من المشاورات مع ​الولايات المتحدة​ بشأن الإستقرار الاستراتيجي، ستجري في أيلول المقبل. وأوضح "أننا نقترح جعل موضوع اتفاق مع الأميركيين، أو ربما سيكون هناك العديد منها، كافة الأسلحة الإستراتيجية- النووية وغير النووية على حد سواء".

الجزيرة

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​، إستعداده للعمل مع ​الحكومة الإيرانية​ الجديدة لتحقيق السلام والأمن والتنمية المستدامة و​حقوق الإنسان​ في جميع أنحاء العالم.

العربية

أعلنت المستشارة الألمانية ​أنغيلا ميركل​، أنّ بلادها تخوض محادثات مع السلطات القطرية والتركية، حول استئناف عمل المطار الدولي في العاصمة الأفغانيّة ​كابول​.