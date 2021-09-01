لبنان الحر

أشار نقيب ​المستشفيات الخاصة​ ​سليمان هارون​، إلى أنه "لدينا حسابات في ​المصارف​ نحوّل إليها أجور موظفي المستشفيات ولا يتم صرفها بحجّة أن "​مصرف لبنان​" لا يؤمّن السيولة الكافية".

صوت لبنان

أعلن تجمع المطاحن في لبنان، "فقدان مادة المازوت التي بدأت تهدد كل المطاحن بالتوقف القسري عن ‏الإنتاج، الأمر الذي قد يؤدي الى أزمة طحين".‏

radio orient

اشار عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى ان "ثقة البرلمان شرط لعمل الحكومة، لذا يتشاور رئيس الحكومة المكلف مع الكتل لتمثيلها لتمنحه الثقة"، ولفت الى ان الرئيس ميشال عون رفض مبدأ أن يكون للرئيس السابق ميشال سليمان حصة في أية حكومة لكنه يصرّ اليوم على حصوله على 10 وزراء رغم أن كتلة صهره (تكتل لبنان القوي) لن تعطي الثقة وهذا ما ترفضه كل الكتل. متسائلا "هل من يرى في هذا الأداء تسهيلا للتأليف؟".

اذاعة النور

أعلن المكتب الإعلامي لوزير الصحّة العامّة في حكومة تصريف الأعمال، ​حمد حسن​، في بيان، أنّ "بناءً على إشارة النائب العام الإستئنافي في ​البقاع​ القاضي منيف بركات، سيُصار إلى توزيع المصادَرات من أدوية وحليب أطفال، على المستوصفات ومراكز الرعاية الصحيّة التابعة ل​وزارة الصحة العامة​؛ على أن توزَّع على المواطنين وفق الأصول بشكل مجاني بعد تعطيلها".

صوت المدى

اشار الرئيس ميشال عون في تصريح له في الذكرى الثالثة والأربعين لتغييب الإمام موسى الصدر، الى اننا "نفتقد في هذه الأيام العصيبة غياب رجل الحوار والانفتاح والوطنية، وإيمانه برسالة العيش المشترك والتضحية في سبيل وحدة العائلة اللبنانية وتمايز وطننا. فلتكن هذه الذكرى مصدر إلهام لنا جميعاً، لنعمل من أجل خلاص لبنان وشعبه".