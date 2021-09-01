الديار/ دوللي بشعلاني

نقلت عن مصادر سياسية متابعة لمسار الحكومة قولها أنّ اندفاعة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي في الإسراع في تشكيل الحكومة قد خفّت بعد مضي الشهر الأول على تكليفه، لا سيما مع عدم الإتفاق النهائي على الأسماء، غير أنّ ما جرى إنجازه حتى الآن على صعيد توزيع الحقائب على الأحزاب والطوائف والإتفاق على غالبية الأسماء يؤكّد على أنّ المعنيين قطعوا شوطاً كبيراً في مسار التشكيل، أمّا ما يتبقّى من أسماء فلا يجب أن ينسف الصيغة الحكومية برمّتها سيما وأنّ الجوجلة تطال مرشحين توافقيين غير حزبيين.

اللواء/ حسين زلغوط

نقل عن مصادر المطلعة بشكل كبير على مسار العملية التفاوضية الجارية بشأن تشكيل الحكومة قولها بأن انعدام الثقة الموجودة بين الأطراف المعنية بهذا الملف هو الذي يؤخر ولادة الحكومة، وما دامت هذه الثقة مفقودة فإن عملية التأليف ستبقى في دائرة التعقيد والمراوحة، وأن جُلّ ما هو مطلوب إقدام الفرقاء المعنيّين على تبادل التنازلات لعلّ ذلك يرمم هذه الثقة ويضع الأمور على المسار الصحيح بعد ان وصل لبنان إلى مرحلة خطيرة لم يسبق ان مرّ بها منذ الاستقلال إلى اليوم. وتعرب هذه المصادر عن خوفها من ان تكون العقد التي تحول دون تأليف الحكومة قد تجاوزت مسألة المحاصصة في توزيع الحقائب إلى مسألة إحداث تغييرات في اتفاق الطائف أو نسفه من أساسه، حيث ينقل بعض زوّار قصر بعبدا ان رئيس الجمهورية يسعى لأن يكون شريكاً فعلياً في تأليف الحكومة وأن لا يقتصر دوره على المشورة والتوقيع فقط، وإذ صح هذا الأمر فإن الموضوع يكون قد تجاوز مسألة تأليف الحكومة إلى أبعد من ذلك بكثير وهذا سيفتح الأمور على شتى الاحتمالات، وسيضع لبنان برمته على فوهة بركان خصوصاً وأن الجميع يعلم المرحلة القاسية التي عاشها لبنان قبل الذهاب إلى الطائف والاتفاق هناك على المبادئ التي أدّت إلى وقف الحرب.

الأخبار/ ميسم رزق

قالت إن قانون الانتخاب الحالي، القائم على النسبية التي دعت لها معظم القوى السياسية باتَ محاطاً بمطالبات لتعديل بعض مواده. شكل الانقسام الحالي وعمقه بين هذه القوى، يشي باستحالة التوافق على هذه التعديلات في الفترة القصيرة الفاصلة عن دعوة الهيئات الناخبة، في ظل التسليم بأن هذه الانتخابات ستكون - على عكس سابقاتها - محطّة أساسية في إعادة تكوين السلطة وتحديد التوازنات داخل الحكم، بعيداً عن الأحجام والتحالفات التي انطوت عليها الانتخابات السابقة.