الوكالة الوطنية للإعلام

وزير الصحة دهم مستودعي ادوية في سد البوشرية وتلة الخياط: عثرناعلى 6800 حبة من دواء مقطوع من المستشفيات كنا نبحث عنه بعد انفجار التليل

واصل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن دهم مستودعات الأدوية، فدهم مستودعا في سد البوشرية ضمن حملة مكافحة احتكار الأدوية وحليب الأطفال، كذلك دهم مستودعا للأدوية المخزنة في تلة الخياط يرافقه عناصر من أمن الدولة، وقال: "للأسف فإن البعض لا يأبه لصحة الإنسان، ولديه نية الاتجار ولو على حساب صحة الناس". اضاف: "عثرنا خلال عملية الدهم على 6800 حبة من دواء مقطوع من المستشفيات كنا نبحث عنه بعد انفجار التليل لإسعاف المرضى"، داعيا القضاء إلى "اتخاذ الإجراءات الكفيلة لردع الأشخاص والمؤسسات التي تقوم باحتكار الأدوية". وتوجه حسن للصيدليات قائلا: "الكمية المدخرة من الأدوية وبمكانٍ غير مرخص امر يحاسب عليه القانون"، مؤكدا "الاستمرار بدهم المستودعات والصيدليات لبيع الدواء للناس، كفى إجراما واستغلالا للناس".

وكالة الأناضول

السيسي يبحث مع وزير دفاع كوريا الجنوبية تعزيز التعاون العسكري

بحث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع وزير دفاع كوريا الجنوبية، سوه ووك، الثلاثاء، "تعزيز التعاون العسكري والأمني، خاصة فيما يتعلق بالتعاون في التصنيع المشترك". جاء ذلك في بيان للرئاسة المصرية، عقب لقاء السيسي، وسوه ووك بقصر الرئاسة بالقاهرة، بحضور وزير الدفاع المصري محمد زكي، و"كانج إيون هو" وزير المشتريات الكوري، و"هونج جين ووك"، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة. وأضاف بيان الرئاسة: "اللقاء شهد بحث سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين، خاصةً ما يتعلق بالتعاون في التصنيع المشترك ونقل وتوطين التكنولوجيا". من جانبه، أكد السيسي "حرص مصر على تعزيز مجالات التعاون الثنائي، مع كوريا الجنوبية خاصةً في المجالات العسكرية والدفاعية، وتجربتها التنموية. بدوره أكد سوه ووك، الذي يحل بمصر حاليا في زيارة غير محددة المدة، تقدير بلاده "لما تشهده العلاقات المصرية الكورية مؤخراً من تنامي وازدهار"، دون تفاصيل أكثر. وشدد على أهمية "العمل على ترسيخ الجانب العسكري والأمني في إطار علاقات التعاون المشترك بين البلدين". وثمن سوه ووك "التدخل السريع والوساطة الفاعلة التي قامت بها مصر لتهدئة الأوضاع في قطاع غزة واحتواء التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، إلى جانب المبادرة بإعادة إعمار غزة". وشنت إسرائيل عدوانا على قطاع غزة في 10 مايو/أيار الماضي، أسفر عن استشهاد 260 فلسطينيا وإصابة آلاف، قبل أن يتوقف بعد 11 يوما عقب نجاح وساطة مصر بدعم دولي في وقف الحرب.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

إيران تعلن عن نجاح اختبارات منظومة "مرصاد - 16" الصاروخية

أعلن الجيش الإيراني، نجاح اختبارات منظومة الدفاع الجوي الصاروخية "مرصاد - 16"، بإطلاق صواريخ على أهداف محددة مسبقا في الصحراء الوسطى في البلاد. وأوضح مساعد العمليات في الدفاع الجوي الإيراني، العميد خوش قلب، أن "منظومة مرصاد مصنوعة محليا بشكل كامل"، مؤكدا أن العمل سينتهي سريعا في جعلها قادرة على مواجهة الأهداف السريعة ذات الارتفاع العالي، وذلك حسب "وكالة فارس" الإيرانية. وكان الجيش الإيراني، أعلن في وقت سابق، إزاحة الستار قريبا عن نسخة جديدة من منظومة الدفاع الصاروخي الإيرانية "باور 373"، مؤكدا أنها تضاهي المنظومة الصاروخية الروسية "إس 400" أو أفضل منها.