مهام غير مكتملة في درعا-أرميناك توكماجيان – 30/8/2021

في 24 آب، غادرت مجموعةٌ من مقاتلي المعارضة السابقين الأجزاء المحاصرة من مدينة درعا الواقعة في جنوب سورية، نحو مدينة الباب الخاضعة إلى سيطرة فصائل المعارضة في شمال البلاد. حدث ذلك في إطار ما يبدو أنه اتفاق أولي أُبرم بوساطة روسية بين دمشق والثوار السابقين. ومع أن بنود الاتفاق لم تتّضح بعد بشكل كامل، بات من المؤكد أن النظام مصرّ على اقتلاع شبكات المقاومة في المدينة، والمؤلّفة بشكل أساسي من مُقاتلين سابقين في المعارضة.

لبنان بأمس الحاجة إلى برنامج طارئ لإرساء الاستقرار - عامر بساط – 27/8/2021

بعد مرور عامين تقريبًا على الأزمة الاقتصادية اللبنانية، دخلت البلاد رسميًا النفق المظلم. ومع أن المسار الأفضل نحو التعافي الاقتصادي يقتضي تطبيق خطة طموحة للإصلاح الاقتصادي، يجب أيضًا التحلّي بالواقعية. فمن المستبعد جدًّا الشروع في مثل هذه العملية الإصلاحية قبل إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية المزمعة في العام 2022. وفيما تدخل البلاد نفقًا مظلمًا، ينبغي في المقام الأول اتّخاذ إجراءات من شأنها وقف الانهيار الاقتصادي والمؤسساتي من أجل تفادي أزمة أسوأ لا تحمد عقباها.

حالة التحقيق؟ «المحكمة الجنائية الدولية» و "الوضع في فلسطين" - ألكسندر لونجاروف – 28/8/2021

تنذر التفاصيل القانونية للأحكام الأولية الأخيرة بالصعوبات التي من المحتمل أن تواجهها "«المحكمة الجنائية الدولية" أثناء تحقيقها في المشهد الإسرائيلي الفلسطيني، مما يسلط الضوء على المعضلة الأوسع المتمثلة في جلب الصراعات السياسية إلى قاعة المحكمة.