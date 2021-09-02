TL

في ضوء المعلومات عن قرب تأليف الحكومة تراجع سعر الدولار الى ثمانية عشر ألفا وستمئة ليرة فيما ضغطت الازمات المتنقلة على المواطنين في الادوية والبنزين والمازوت وبقي الرغيف مهددا.

وما يشي بقرب تأليف الحكومة تكثيف اللواء عباس ابراهيم تحركه المكوكي بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف نجيب ميقاتي.

المنار

فيما البلد غارق بكل انواع الازمات، ومختنق بالعتمة وانقطاع المحروقات، ومنتظر لحكومة تجهد المساعي لانقاذها، لم ينقطع البعض عن ترف التصريح واستيلاد الاوهام، والقيام بزيارات الى لبنان في ظل معرفة الجميع بحجم الازمة التي يعيشها البلد ومسببيها.

nbn

من ذكرى التغييب وما تضمنته من مواقف على مستوى الوطن وهموم الناس بالأمس، كان للحديث تتمة اليوم خلال تقييم الحضور على مستوى التنظيم في الجلسة الطارئة للمجلس المركزي في حركة أمل برئاسة الرئيس نبيه بري، الذي أكد أن الحركة كانت وستبقى ضمانة وحدة لبنان وكما هي في طليعة مقاومة عدوانية اسرائيل، ستكون في طليعة خدمة الناس والتخفيف عن آلامهم بالامكانات المتاحة.

mtv

في ساحة النجمة انفتحت جبهة جديدة، هي جبهة قانون الانتخاب، لا يمكن ان تنتهي الا بغالب ومغلوب.

NTV

رست سفينة الكونغرس الأميركي على شواطىء النورمندي اللبنانية ولوح أعضاؤها بتأشيرة عبور إلى سفن المازوت الإيراني وإن رأى كريس مورفي أن هذه السفن ليست حلا للأزمة في لبنان.

OTV

ماذا يريد اللبنانيون اليوم؟

السؤال بسيط، لكن الإجابة عليه اكثر تعقيدا مما يظنه البعض.

فالجواب الاسهل، الذي قد يتبادر فورا الى الاذهان، هو ان كل ما يريده اللبنانيون اليوم هو الاكل والشرب والدواء والامن والمحروقات، على ما يردده كثيرون من السياسيين.

LBC

لم تنته بعد فصول مسرحية تأليف الحكومة، وكلما أسدلت الستارة على فصل تفتح على آخر، ليتبين ان محور المشكلة عقدتان.

الميادين

أعلن البيت الأبيض أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تعمل على إتاحة طاقة استيعابية لاستقبال ما يصل إلى 50 ألف لاجئ أفغاني في القواعد العسكرية الأميركية.

الجزيرة

أعلن السيناتور الأميركي إدوارد مورفي، أننا كسلطات أميركية "نعمل بنشاط على سبل لحل أزمة ​الوقود​ ولا داعي لاعتماد ​لبنان​ على الوقود الإيراني، وأي وقود يجري نقله عبر ​سوريا​ خاضع لل​عقوبات​ و​واشنطن​ تبحث عن سبيل لأداء ذلك من دون عقوبات".

العربية

اعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، ان "جنود جيش بلاده لديهم الدعم الكامل لقتل أي شخص "لديه الوسائل والنية للمساس بهم"، مشيراً الى ان "الجيش الإسرائيلي ينخرط في مهام عملياتية كل يوم، وفي كل ساعة، وهو هيئة تعتبر ثقافة التحقيقات فيها من أفضل الهيئات في إسرائيل وفي العالم، وانا أثق برئيس الأركان وقائد القيادة الجنوبية وكل من سيعرف كيفية استخلاص الدروس المطلوبة بأكبر قدر من العمق والشفافية من جميع الجوانب".