لبنان الحر

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مداخلة له خلال الإجتماع الطارئ للمجلس المركزي في "حركة أمل" والذي خُصص لمناقشة الاوضاع العامة في لبنان لاسيما السياسية والتداعيات الناجمة عن تفاقم الازمات المعيشية والحياتية والصحية.

صوت لبنان

أشار رئيس حزب التوحيد العربي، الوزير السابق ​وئام وهاب​، إلى أن "​قانون قيصر​ تضرر منه ​لبنان​ كما ​سوريا​، وكلام الرئيس بري مع وفد ​الكونغرس​ مهم وصحيح".

وأكد أن "إستثناء لبنان من الإستيراد والتصدير ينعش ​الإقتصاد اللبناني​".

radio orient

أكّدت النائبة ​ستريدا جعجع​ أن "مسار ​تأليف الحكومة​ والمماطلة الحاصلة إن دلت على شيء فعلى أن الأكثريّة الحاكمة اليوم تثبت مرّة جديدة أن آخر همّها المواطن اللبناني والمعاناة والذل والجوع والفقر والعوز الذي يعيش فيه، وآخر همّها أيضاً أرواح اللبنانيين التي تهدر سداً هنا وهناك تارة ً على باب مستشفى يعاني نقصاً حاداً بالمستلزمات الطبيّة أو في محاولة للحصول على قطرة وقود".

اذاعة النور

اشار النائب ​جميل السيد الى أنه "في لقائنا أمس مع ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​، أكّد بأن التواصل والتشاور مستمر بينه وبين رئيس ​الحكومة​ المكلف ​نجيب ميقاتي​ لإنجاز الخطوات الأخيرة في ​تشكيل الحكومة​، وأن العلاقة بينهما طبيعية ومرِنة لا يشوبها أي خلاف ولا تستلزم مصالحة أو وسطاء، سيما وأن مراسيم تشكيل الحكومة تقع ضمن صلاحية الرئيسين حصرا".

صوت المدى

اشار الرئيس ميشال عون في تصريح له في الذكرى الثالثة والأربعين لتغييب الإمام موسى الصدر، الى اننا "نفتقد في هذه الأيام العصيبة غياب رجل الحوار والانفتاح والوطنية، وإيمانه برسالة العيش المشترك والتضحية في سبيل وحدة العائلة اللبنانية وتمايز وطننا. فلتكن هذه الذكرى مصدر إلهام لنا جميعاً، لنعمل من أجل خلاص لبنان وشعبه".