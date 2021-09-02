أعلن وزير الخارجية الاسرائيلية يائيير لابيد في سياق حديثه عن الاوضاع بين اسرائيل وغزة ان هدفنا الوحيد هو تحقيق السلام وقال: نحن غير مهتمين بالعودة الى غزة، نريد ان نتأكد فقط أن أحداً لن يقوم باطلاق الصواريخ نحونا.

أشار لابيد الى أن اسرائيل تعتقد ان خطة ادارة الرئيس الأميركي جو بايدن باستئناف فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية بهدف توفيرها الخدمات الدبلوماسية للفلسطينيين فكرة سيئة.

ذكرت اذاعة الجيش الاسرائيلي أن سلاح البحرية أجرى ولأول مرة يوم أمس الأول تدريباً عسكرياً مع الاسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية في البحر الأحمر.

اعتبر رئيس "الموساد" السابق يوسي كوهين أنه بعد سقوط افغانستان بيد حركة طالبان ينبغي على اسرائيل الخشية من الانسحاب الاميركي من العراق ومن ازدياد الحضور الايراني هناك.