توقفت حشود تسعى للفرار من أفغانستان على حدود البلاد أمس، بعدما أصاب الفراغ الاداري الناتج عن سيطرة حركة طالبان على البلاد المانحين الاجانب بالحيرة إزاء كيفية التصدي لأزمة إنسانية تلوح في الأفق.

حضى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دول العالم على مساعدة الشعب الأفغاني محذراً من أن زهاء نصف السكان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة.

تركزت الجهود الخاصة لمساعدة الأفغان الخائفين من انتقام طالبان على ترتبي ممرات آمنة عبر الحدود البرية مع إيران وباكستان ودول آسيا الوسطى.

أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أمس أن بلاده ستواصل التصدي للإرهاب أينما كان وستعمل على تثبيت الاستقرار في المنطقة وأكد أنه سيزور منطقة الخليج الاسبوع المقبل لتقديم الشكر لشركائنا على دعمهم وعلى المساعدة في انقاذ المدنيين الأفغان وايوائهم.

كشفت الجمهوريون هجماتهم على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بسسب انسحابها الفوضوي من أفغانستان وبدأوا بتكريس جهودهم تشريعياً عبر طرح سلسلة من مشاريع القوانين الهادفة إلى محاسبة بايدن على الأخطاء التي ارتكبت ومساءلة أعضاء إدارته.

صرّح وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان قائلاً: لا نحاول الهرب من طاولة المفاوضات وإن الطرف الآخر يعلم جيداً أن عملية تستغرق شهرين أو ثلاثة أشهر ضرورية لتشكيل الحكومة الجديدة واتخاذ أي قرار.