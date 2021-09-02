بدأن أمس "هدنة" رعتها روسيا في درعا جنوب سوريا، للوصول الى تسوية تنهي تصعيداً "عسكريا" غير مسبوق منذ سنوات وقوبل بإدانات عربية.

أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بدء تسليم أسلحة وتسوية أوضاع عدد من مسلحي درعا البلد وقالت أنها تعود الى عمليات التسوية.

أعلنت السفارة الأميركية في دمشق على صفحتها في "فيسبوك" أمس ادانتها الهجوم على درعا والذي أدى الى مقتل مدنيين وتشريد الآلاف ونقص في الغذاء والدواء ودعت لندن وواشنطن في بيانيين منفصلين الى وقف فوري لاطلاق النار وحرية الدخول من دون عوائق للأمم المتحدة والجهات الفاعلة الانسانية.

أعلنت حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس، أنها احبطت محاولات تزويد للانتخابات النيابية المبكرة المقرر اجراؤها في تشرين الأول المقبل.

طرح قيادي ميليشياوي في مدينة مصراتة، استعداده لكشف قبر الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي والذي دوري فيه قبل قرابة 15 أعوام عقب القبض عليه وقتله ولم يعرف احد به حتى الآن.