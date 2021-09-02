نداء الوطن /غادة حلاوي

تحت عنوان ""الخارجية" تطلب من سفارات لبنان شدّ الأحزمة: رفْع الرسوم وتخفيض بدلات الإيجار" ناقشت وزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة زينة عكر خلال اجتماع عبر تقنية زووم مع سفراء لبنان المعتمدين في الخارج وعددهم 85 سفيراً وبعثة وقنصلية كيفية خفض النفقات تماشياً مع الازمة الاقتصادية التي يعانيها لبنان، إذ لا يمكن لبلد يستنجد بالعالم لمساعدته على سد احتياجاته الطبية والحياتية إلاّ أن يقلّص نفقات بعثاته الديبلوماسية الموجودة في الخارج ويعيد النظر في كثير من الاوضاع سلباً أو إيجاباً بما يتوافق وأزمته ولا يؤثر على حضور لبنان الديبلوماسي ويضر بمصالح رعاياه في الخارج ويعيق شؤونهم في الاغتراب. لذلك ناقشت عكر الاوضاع السائدة وحجم النفقات تماشياً مع الظروف المعنية لكل بلد واين يمكن تخفيض الموازنة، وابلغتهم ان الوزارة بصدد اتخاذ سلسلة اجراءات في ظل انعدام الامكانيات بما يجعل ابقاء الميزانيات على حالها امراً غير ممكن في الظروف الراهنة. ولاقت خطوة الوزيرة عكر تفهماً في الاوساط الديبلوماسية التي تمنت لو يصار الى اعادة النظر بخريطة التمثيل الديبلوماسي للبنان بما يتناسب وأزمته فيتم التوجه نحو الدول الاسكندنافية كالنروج والدانمارك التي ترصد موازنات هائلة على سبيل المساعدات. لتؤكد حاجة لبنان الى الانفتاح على الخارج بما يسعفه في معالجة اوضاعه خصوصاً وان كلفة التمثيل الديبلوماسي لا توازي بدل كلفة باخرتي نفط مدعومتين.

الأخبار / ليا القزي

قالت إنّ التوقّف عن دعم استيراد المحروقات، وتحرير أسعارها، لن يُخفّف الطوابير أمام المحطات أو يُحسّن التغذية الكهربائية وعمل المولدات الخاصة. الأزمة في لبنان ليست في التسعير، بل في الكميات المعروضة والنقص في العملات الأجنبية اللازمة للاستيراد. وطالما أنّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يفرض حصاراً على فتح الاعتمادات اللازمة، ويُحدّد الكميات الواجب استيرادها، فالأزمة مُرشحة للارتفاع. وأضافت أنّه يجب دعم استهلاك من يجب دعمهم، وليس دعم المستوردين ونقلت عن أحد الخبراء الاقتصاديين قوله، تبدأ الاجراءات ب "استعادة الدولة لدورها، وتُقرّر هي كم تبلغ الحاجات الاستهلاكية للمجتمع، وتفرض على مصرف لبنان فتح اعتمادات على هذا الأساس". وأضاف يوجد خيارات سهلة "أبرزها عقد اتفاقيات من دولة لدولة، وهناك العديد من الدول المُستعدة لذلك". ولكن لا يُمكن رفع الدعم عن استيراد المحروقات "من دون برنامج اقتصادي شامل، في صلبه خطة متكاملة لقطاع النقل لتخفيف استهلاك السيارات الفردية، وبالتالي البنزين، وإلا يكون رفع الدعم قاتلاً لتسبّبه بزيادة التضخّم والأسعار والمزيد من انهيار العملة... واستمرار انقطاع المحروقات".

الديار / فادي عيد

تناول موضوع الحكومة وقال في خضم المعلومات المتسارعة حول اقتراب الحلول وبدء العد العكسي لولادة الحكومة الجديدة، تستبعد مصادر سياسية واسعة الاطلاع أن يشهد الملف الحكومي أي تطوّر ما دام اللقاء ال14 بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي، لم يتحدّد موعده بعد، وذلك في دلالة واضحة على أن جرعات التفاؤل، والتي أتت في الدرجة الأولى من رئيس الجمهورية خلال استقباله وفد الكونغرس الأميركي. وتؤكد المصادر، أن استمرار انقطاع التواصل ما بين الرئيسين عون وميقاتي، لا يُنذر بأي مستجدات تحمل على التوقعات الإيجابية. كذلك تساءلت المصادر نفسها عمّا سيحمله نهاية الأسبوع الجاري، حيث من المرجّح أن يبقى الواقع الحكومي على حاله، بانتظار الإعلان الصريح عن تذليل كل العقد، وليس فقط الترويج لمناخات متفائلة بقرب ولادة الحكومة. وتعتبر المصادر ذاتها، أنه لم يعد جائزاً البقاء في هذه الدائرة المفرغة، حيث يستمرّ خلاف الصلاحيات، ويدفع الجميع الثمن، ومن دون أي تقدّم، أو الالتقاء عند نقطة وسطية، وبالتالي، التراجع عن الشروط التي ما زالت قائمة، والتي تؤخّر الانطلاق في مشوار وقف السقوط المدوّي والانفجار الاجتماعي الكبير.