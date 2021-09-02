وكالة الأناضول

خلال ساعات.. التحالف العربي يعلن تدمير 4 مسيرات حوثية

أعلن التحالف العربي، الأربعاء، اعتراض وتدمير رابع طائرة مسيرة خلال ساعات، تابعة لجماعة الحوثي اليمنية

وذكر التحالف في بيان مقتضب، نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أن قواته الجوية "قامت باعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة رابعة في الأجواء اليمنية"، دون تفاصيل.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن التحالف، في 3 بيانات منفصلة، اعتراض وتدمير 3 طائرات حوثية مسيرة في الأجواء اليمنية.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

طالبان لا نستطيع تحديد موعد إعلان الحكومة الجديدة

قال محمد نعيم المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة "طالبان" الأفغانية، اليوم الأربعاء 1 سبتمبر/أيلول، إن الموعد النهائي للإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة لم يُحدد بعد.

وأكد نعيم في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك" أن الإعلان عن الحكومة سيتم في أقرب وقت ممكن، وذلك على خلفية سيطرة الحركة المتشددة على السلطة في أفغانستان.

وأوضح نعيم، ردا على التقارير التي تحدثت أن إعلان الحكومة بعد يومين، "لا نستطيع أن نحدد تاريخا لذلك لكن سنعلن الحكومة الجديدة في أقرب وقت ممكن".

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وأضاف بقوله "انتهينا تقريبا من تسمية وزراء الحكومة وسنعلن قريبا عن التشكيل".

وحول تعيين سفراء جدد لأفغانستان في مختلف الدول، قال متحدث طالبان "هذه الأمور كلها أمور مستقبلية، بعدما تستقر الأمور ونعلن عن الحكومة، وثم حسب الضرورة وحسب الظروف سنتخذ القرارات".