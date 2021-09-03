الشرق الأوسط 3-9-2021

منتخب "الأرز" يخطف تعادلاً ثميناً من اللإماراتيين

يمكن اعتبار تعادل منتخب لبنان مع منتخب الإمارات صاحب الضيافة جيداً. هو أكثر من مقبول في ظل الظروف الصعبة التي دخل فيها اللبنانيون إلى المباراة مع غياب تسعة لاعبين بينهم خمسة لاعبين اساسيين بين إصابات بدنية وعدوى كورونا. تعادل منتخب لبنان 0_0 في أولى مباريات المجموعة الأولى التي تضم أيضاً سوريا و إيران والعراق وكوريا الجنوبية. تخطي اللبنانيون الصعوبات الكبيرة وخرجوا بنقطة من ملعب كانت درجة الحرارة فيه عالية على رغم إقامة المباراة ليلاً في دبي.