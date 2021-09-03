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تأليف الحكومة تكثيف اللواء عباس ابراهيم تحركه المكوكي بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف نجيب ميقاتي.

المنار

فيما البلد غارق بكل انواع الازمات، ومختنق بالعتمة وانقطاع المحروقات، ومنتظر لحكومة تجهد المساعي لانقاذها، لم ينقطع البعض عن ترف التصريح واستيلاد الاوهام، والقيام بزيارات الى لبنان في ظل معرفة الجميع بحجم الازمة التي يعيشها البلد ومسببيها.

nbn

من ذكرى التغييب وما تضمنته من مواقف على مستوى الوطن وهموم الناس بالأمس، كان للحديث تتمة اليوم خلال تقييم الحضور على مستوى التنظيم في الجلسة الطارئة للمجلس المركزي في حركة أمل برئاسة الرئيس نبيه بري، الذي أكد أن الحركة كانت وستبقى ضمانة وحدة لبنان وكما هي في طليعة مقاومة عدوانية اسرائيل، ستكون في طليعة خدمة الناس والتخفيف عن آلامهم بالامكانات المتاحة.

mtv

هل يمكن للوسطاء الذين يعملون على خط بعبدا- بلاتينوم، ان يعزلوا الوضع الحكومي، عن الوضع السياسي العام؟

NTV

تحدث السيناتور مورفي عن مساعدات أميركية لتسهيل استجرار الغاز من مصر وقد أبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري أعضاء الوفد الأميركي ضرورة حصول لبنان على استثناءات تضمن حرية حركة الاستيراد والتصدير عبر حدوده البرية مع سوريا, بما يساعده في حل كثير من الأزمات الاجتماعية والحياتية.

OTV

ليس من حق احد على الإطلاق، مهما علا شأنه، ان يرسم لطموح اللبنانيين حدودا، بعدما قدموا على مر السنين الآلاف من الشهداء، كما دفعوا من ضرائب التضحية ما يكفي، وبأغلى الاثمان.

LBC

في موضوع الحكومة تخاض الوساطات، وآخرها وساطة اللواء عباس ابرهيم، المفترض ان يعرض سلسلة اسماء على رئيس الجمهورية، يوافق عليها، فيحملها الى الرئيس المكلف الذي سيكون له حق قبولها او رفضها، ودائما على قاعدة منع اي فريق من كسب الوزير التاسع.

الميادين

افتتحت إسرائيل ميناءً جديداً للشحن على ساحل البحر المتوسط من المنتظر أن يفتح المجال أمام منافسة مطلوبة بشدة في قطاع يعاني من تأخر العمليات. وستدير مجموعة شنغهاي إنترناشونال بورت ميناء الخليج في حيفا، الذي تبلغ تكلفته 5.5 مليار شيقل (1.7 مليار دولار) والذي سيتيح رسو أشكال أكبر من سفن الشحن تبلغ حمولتها 18 ألف حاوية أو أكثر.

الجزيرة

عبر رئيس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل عن ثقته بأن مسألة النفوذ الدولي هي التحدي الأكبر الذي يواجه التكتل بالمستقبل، مشيرا إلى أن “ما حدث في أفغانستان قدم دليلا صارخا على ذلك”.

العربية

تعهّد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ورئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارك ميلي، خلال مؤتمر صحافي مشترك، "استخلاص العبر" من حرب أفغانستان، مؤكّدين أنّهما يشعران بـ"الألم والغضب" بعدما سيطرت على البلد حركة طالبان، العدوّ اللدود للولايات المتّحدة طوال سنوات الحرب العشرين