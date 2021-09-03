لبنان الحر

أشار رئيس "حزب الكتائب ال​لبنان​ية" النائب المستقيل ​سامي الجميل​، إلى أنّ "الضوء الأخضر ل​تشكيل الحكومة​ لم يأتِ بعد من قبل "​حزب الله​"، الّذي يملك القرار في لبنان. لاعتبارات خاصّة، هو يؤخّر تشكيل الحكومة حتّى اللحظة، وقد يقرّر تسهيل الأمور، لكن الأكيد أنّ القرار بيده".

صوت لبنان

توقّع عضو تكتّل "​لبنان​ القوي" النائب ​إدي معلوف​، "ولادة الحكومة خلال أيّام"، مؤكّدًا "وجود جهد فعلي للتأليف والخروج من الأزمات". وأشار إلى أنّ "الأمور ليست مقفلة، على الرغم من قناعتنا بأنّ هناك جهات كثيرة لا تريد ​تشكيل الحكومة​"، مشدّدًا على أنّ "الحكومة ضرورة ومدخل لكلّ انطلاقة جديدة، وأنّ رئيس الجمهوريّة ​ميشال عون​ يبذل جهده لتشكيلها".

radio orient

لفت رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي، إلى "أنّني لم أحدّد مهلةً ل​تشكيل الحكومة​، ولكنّ الأكيد أنّها ليست مفتوحة إلى ما لا نهاية"، مشيرًا إلى أنّ "الاعتذار عن تشكيل الحكومة يبقى خيارًا قائمًا".

اذاعة النور

اعتبر رئيس ​لجنة الصحة النيابية​ النائب ​عاصم عراجي​، ان "نسبة الاشخاص الذين يدخلون الى المستشفى حالياً بعد اصابتهم ب​فيروس كورونا​ انخفضت بشكل كبير عن الاعداد السابقة"، مشيراً الى ان "من تلقى جرعتين من ​اللقاح​ يصبح اقل عرضة للدخول الى المستشفى".

صوت المدى

نفت مصادر ​قصر بعبدا​ لقناة ​المنار​ أن يكون البيان الصادر عن الرئاسة الأولى موجها لرئيس الحكومة المكلف ​نجيب ميقاتي​، والبيان لا يقصده بل يقصد من يتهمون ​رئيس الجمهورية​ بأنه يطالب بالثلث المعطل".