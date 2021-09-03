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لبنان الحر
أشار رئيس "حزب الكتائب اللبنانية" النائب المستقيل سامي الجميل، إلى أنّ "الضوء الأخضر لتشكيل الحكومة لم يأتِ بعد من قبل "حزب الله"، الّذي يملك القرار في لبنان. لاعتبارات خاصّة، هو يؤخّر تشكيل الحكومة حتّى اللحظة، وقد يقرّر تسهيل الأمور، لكن الأكيد أنّ القرار بيده".
صوت لبنان
توقّع عضو تكتّل "لبنان القوي" النائب إدي معلوف، "ولادة الحكومة خلال أيّام"، مؤكّدًا "وجود جهد فعلي للتأليف والخروج من الأزمات". وأشار إلى أنّ "الأمور ليست مقفلة، على الرغم من قناعتنا بأنّ هناك جهات كثيرة لا تريد تشكيل الحكومة"، مشدّدًا على أنّ "الحكومة ضرورة ومدخل لكلّ انطلاقة جديدة، وأنّ رئيس الجمهوريّة ميشال عون يبذل جهده لتشكيلها".
radio orient
لفت رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي، إلى "أنّني لم أحدّد مهلةً لتشكيل الحكومة، ولكنّ الأكيد أنّها ليست مفتوحة إلى ما لا نهاية"، مشيرًا إلى أنّ "الاعتذار عن تشكيل الحكومة يبقى خيارًا قائمًا".
اذاعة النور
اعتبر رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي، ان "نسبة الاشخاص الذين يدخلون الى المستشفى حالياً بعد اصابتهم بفيروس كورونا انخفضت بشكل كبير عن الاعداد السابقة"، مشيراً الى ان "من تلقى جرعتين من اللقاح يصبح اقل عرضة للدخول الى المستشفى".
صوت المدى
نفت مصادر قصر بعبدا لقناة المنار أن يكون البيان الصادر عن الرئاسة الأولى موجها لرئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، والبيان لا يقصده بل يقصد من يتهمون رئيس الجمهورية بأنه يطالب بالثلث المعطل".