أعلنت وكالة «تسنيم» الإيرانية أن «الكيماوي المخضرم» محمد نوروزي لقي مصرعه في سوريا، ليضاف إلى القياديين الإيرانيين الذين لقوا مصرعهم خلال مشاركتهم إلى جانب قوات النظام، مع وجود ترجيح بمقتله قرب دمشق.

شددت القمة الثلاثية التي جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، على الدولة الفلسطينية.

وذكر البيان الختامي للقمة أن القادة الثلاثة اتفقوا على "العمل معا من أجل بلورة تصور لتفعيل الجهود الرامية لاستئناف المفاوضات، والعمل مع الأشقاء والشركاء لإحياء عملية السلام، وفقاً للمرجعيات المعتمدة، وعلى أساس حل الدولتين".

أعلنت السعودية والعراق أمس، توقيع اتفاقية لحركة السفن والتعاون في مجال النقل البحري، في خطوة من شأنها أن تدعم التبادل التجاري وتسهل إجراءات الوصول إلى موانئ البلدين.

ووقع وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس الهيئة العامة للنقل في السعودية، المهندس صالح الجاسر، ووزير النقل العراقي الكابتن ناصر الشبلي، في الرياض أمس، اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري، وذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ، المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي – العراقي.

سادت حالة من التوتر في مدينة درعا البلد، مساء امس، من الانقلاب على الاتفاق الجديد الذي اتفقت عليه الأطراف مساء الثلاثاء الماضي، بعد أن قدمت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في درعا من لجنة درعا البلد طلباً جديداً يشمل تسليم 40 بندقية فردية و2 دوشكا، وطالبت بنشر 9 نقاط عسكرية في درعا البلد. وكذلك طالبت بدخول الجيش لتفتيش بعض المنازل في درعا البلد، بعد أن كان الاتفاق يقضي بتسليم 34 بندقية وتسوية أوضاع المطلوبين وحصل ذلك يوم الأربعاء، ونصب 4 نقاط عسكرية فقط، وسط مباحثات تجري بين اللجان والجانب الروسي لاحتواء الموقف.

أعرب وزير الخارجية الاميركية انتوني بلينكن في اتصال مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ال سعود عن التزام الولايات المتحدة بمساعدة السعودية في الدفلاع عن شعبها واراضيها.