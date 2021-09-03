الجمهورية / عماد مرمل

تحت عنوان: "حكومة وإلاّ المجهول يصبح معلوماً" تساءل "مرمل"، ما إذا كانت تحمل نهاية الأسبوع بداية لمرحلة جديدة مع تشكيل الحكومة، كما توقّع رئيس الجمهورية أمام وفد مجلس الشيوخ الأميركي، أم سيُصاب اللبنانيون بخيبة أمل جديدة وتسقط وساطة اللواء عباس إبراهيم؟ وقال ما إن تتقدّم احتمالات الإفراج عن الحكومة حتى تتراجع مجدداً، ويبدو أنّ الرئيس المكلّف نجبي ميقاتي يدرس خطواته جيداً بعيداً من الانفعال الشخصي. وبمقدار ما هو يستعجل إنجاز التأليف، يريد في الوقت نفسه بأن تكون الحكومة مهيأة في تركيبتها لتنفيذ طلائع الإصلاحات ولكسب ثقة دولية، تفتح أمامها بوابة المساعدات. أمّا الرئيس عون فيعلم أنّه الأقوى في مرحلة ما قبل التشكيل، لأنّه يتسلّح بالتوقيع الإلزامي الذي يحوّله شريكاً كاملاً في اختيار الوزراء وصنع توازنات الحكومة، بينما يصبح بعد التشكيل الأضعف، بالمقارنة مع صلاحيات رئيس الحكومة صاحب السلطات الواسعة، وحتى الوزراء الذين منحهم اتفاق الطائف صلاحيات جوهرية. وإزاء انتشار المخاطر الداهمة وتكرار الأزمات التي تعصف بلبنان في مواسم الاستحقاقات، أصبحت هناك حاجة ملحّة، وفق رأي شخصية حيادية، إلى مواجهة الحقيقة وامتلاك جرأة الذهاب نحو تعديل مكامن الخلل الواضحة في الدستور الولاّد للأزمات والمآزق، ولذا، المطلوب على عجل حكومة تلجم ليس فقط الأزمة الاقتصادية، وإنما أيضاً النزف البشري الذي يهدّد بأن يفقد لبنان آخر طاقاته. فهل من يستمع إلى رنين جرس الإنذار؟

الأخبار/ لينا فخر الدين

تناولت موضوع أزمة المحروقات وبيع البنزين في السوق السوداء وقالت: إنّ لأزمة المحروقات مستفيدون حديثو العهد بـ"المصلحة" والمقطوعون في سياراتهم و"طوابير الذل" أمام المحطات كلّ ذلك لا يُعبّر عن المشهد بكل تفاصيله. في الداخل، "تُجّار" لهم الأولوية في تعبئة دراجاتهم النارية وسياراتهم والغالونات التي تُباع في السوق السوداء بمبالغ مضاعفة عن السعر الرسمي. وأضافت أنّ تجار السوق السوداء يعملون من بيروت إلى الرميلة لتلبية طلبات الزبائن الذين يفضّلون دفع المال بدلاً من الانتظار، في حين أنّ القسم الأكبر من المشترين هم تجار يشترون من التجّار، ومعظم هؤلاء يأتون من الجنوب ويشترون غالون البنزين بما يُراوح بين 200 ألف ليرة و250 ألفاً لبيعه في قراهم بـ500 ألف ليرة. كذلك قالت إنّ بعض مسؤولي الأحزاب، كلّ في منطقته، تحوّلوا أيضاً إلى تجّار، أو اختصروا الطريق ووضعوا أيديهم فعلياً على المحطات متولّين "إدارتها" و"تنظيم" العمل فيها.

نداء الوطن/ غادة حلاوي

قالت إنّه حتى ساعات بعد ظهر أمس كان الجميع يؤكد أنّ الاجواء جيدة والحكومة ستبصر النور يوم غد السبت كحد أقصى، وإلا "ثبت أنّ التعطيل ليس لأسباب داخلية لأنّ الحجج الداخلية قد تم تذليلها. غير أنّ بيان رئيس الحكومة المكلف ورد بعبدا قلبا المعطيات وأعادا خلط الاوراق الحكومية، ليكونا مؤشراً إلى فشل تشكيل الحكومة ويطرحا علامات استفهام حول الاسباب الموجبة للتصعيد، وفضحت حرب البيانات المتبادلة بين الرئيسين لتكشف أنّ العلل لا تزال هي ذاتها، أساسها الخلاف المستمر على الوزيرين المسيحيين منذ أن كان الرئيس الحريري مكلفاً ورفض مشاركة الرئيس عون بتسميتهما، ناهيك عن تحول حقائب كالشؤون والاقتصاد الى حقائب سيادية لارتباطها بالمساعدات الدولية الموعودة والمفاوضات مع صندوق النقد، ناهيك عن عملية التبديل المتواصلة بالأسماء المرشحة لتولي حقائب وزارية والتي لم تكن ثابتة، وبعضها طرح على سبيل المناورة . وأكثر من ذلك فقد تعدّدت الجهات المعنية بتشكيل الحكومة فإلى رؤساء الحكومات السابقين ومونتهم على الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي، فالدور الفرنسي الذي لا يزال حاضراً وكذلك للمصريين دورهم والسفير المصري له في مشاورات التكليف حصة من خلال إبداء النصح. وأنهت قائلةً أنّ كل هذا يحصل على حكومة لن يزيد عمرها على أربعة أشهر تسبق الانتخابات النيابية هذا في حال تم التوافق على بيانها الوزاري. ورغم ذلك فقد تعثّرت ولادتها والتعويل على بداية الاسبوع وما ستحمله الايام المقبلة من اتصالات لعلّ وعسى.