الوكالة الوطنية للإعلام

المكتب الاعلامي لميقاتي:البعض مصر على تحويل عملية تشكيل الحكومة الى بازار سياسي اعلامي في محاولة واضحة لابعاد تهمة التعطيل عنه

صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي الاتي: "فيما يحرص دولة الرئيس على مقاربة عملية تشكيل الحكومة، وفق القاعدة الدستورية المعروفة وبما يتوافق مع مقتضيات المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان، والتي ضاق فيها اللبنانيون ذرعا بالسجالات ويتطلعون الى تشكيل حكومة تبدأ ورشة الانقاذ المطلوبة، يبدو ان البعض مصر على تحويل عملية تشكيل الحكومة الى بازار سياسي واعلامي مفتوح على شتى التسريبات والاقاويل والاكاذيب، في محاولة واضحة لابعاد تهمة التعطيل عنه والصاقها بالاخرين، وهذا اسلوب بات مكشوفا وممجوجا. وان اعتماد الصيغة المباشرة احيانا والاساليب الملتوية احيانا اخرى لتسريب الاخبار المغلوطة، لاستدراج رد فعل من الرئيس المكلف او لاستشراف ما يقوم به لن تجدي نفعا.

إن دولة الرئيس ماض في عملية التشكيل وفق الاسس التي حددها منذ اليوم الاول وبانفتاح على التعاون والتشاور مع فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون، ويتطلع في المقابل الى تعاون بناء بعيدا عن الشروط والاساليب التي باتت معروفة. كما ان دولته يجري لقاءات مختلفة لتشكيل الحكومة، ولم يلتزم باي امر نهائي مع احد الى حين اخراج الصيغة النهائية للحكومة، وكل ما يقال عكس ذلك كلام عار من الصحة جملة وتفصيلا".

وكالة الأناضول

برمجية المسيّرة "أقينجي تيها" تتضمن رسالة من أردوغان للأجيال

قالت دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية، إن المسيّرة الهجومية "بيرقدار أقينجي تيها" ستنفذ مهامها عبر برمجية تتضمن رسالة كتبها الرئيس رجب طيب أردوغان، موجهة للأجيال القادمة وللتأريخ. وذكرت دائرة الاتصال في بيان، الخميس، أنه قبل أول عملية تحليق نفذتها المسيرة "بيرقدار أقينجي تيها" في 6 ديسمبر/ كانون الأول 2019، تمت إضافة رسالة خاصة من الرئيس إلى برمجية كمبيوتر التحكم في الطيران. وأضاف البيان أن نظام البرمجة يتضمن أيضًا نسخة مترجمة من الرسالة الموجهة إلى الأجيال القادمة بلغة الحاسوب إلى "رمز سداسي عشري". وورد في الرسالة قول الرئيس، إن تركيا "دولة تمتلك خبرة تزيد عن 2200 عام في شؤون بناء الدول"، وبيّن فيها أن الشعب التركي مدين للكوادر التي أتاحت تأسيس البنى التحتية السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية الأقوى والأكثر تقدما والأكثر فعالية في كل الفترات. وشدد على أن بلاده لم تنس أبدا أن السبيل لحماية إيمان الشعب والأجيال المقبلة يمر من خلال حماية استقلال ومستقبل تركيا. وأضاف أن حكومته جهدت للارتقاء بتركيا إلى مصاف الدول المتقدمة بكافة المجالات، وخاصة في الصناعات الدفاعية، وركزت جهودها للوصول إلى هدف تركيا التي تمنح الثقة للأصدقاء وتبث الرعب في قلوب الأعداء.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

روسيا تدعو ممثلي الجامعة العربية لمراقبة انتخابات مجلس الدوما

وقعت إيلا بامفيلوفا، رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية وحسام زكي، نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، بروتوكول تعاون في المجال الانتخابي، ودعت بامفيلوفا ممثلي جامعة الدول العربية لمراقبة انتخابات مجلس الدوما (النواب) المقبلة. ووفقا لبيان نشر على لجنة الانتخابات المركزية في روسيا، فإن رئسية اللجنة إيلا بامفيلوفا أكدت أنه "من المهم جدًا أن تصبح منظمة ذات موقع دولي مسؤول شريكًا لنا. ونأمل أن يتمكن ممثلو جامعة الدول العربية بصفة مراقبين من إجراء تقييم موضوعي للانتخابات المقبلة لنواب مجلس الدوما والتأكد من شفافية النظام الانتخابي وتنافسية الانتخابات". ودعت ممثلين عن جامعة الدول العربية للمشاركة في المراقبة الدولية للانتخابات وزيارة مراكز الاقتراع ومراكز المراقبة العامة كجزء من المراقبة. وتجدر الإشارة إلى أن الطرفين يسعيان لإجراء تقييم مشترك لأنشطة الهيئات الوطنية لضمان الحقوق الانتخابية للمواطنين وتحسين مستوى التدريب المهني لمنظمي الانتخابات ودراسة استخدام تكنولوجيا المعلومات في المجال الانتخابي، بالإضافة إلى تطوير الثقافة الانتخابية للمشاركين في العملية الانتخابية.