TL

استعاد خط بيروت دمشق حيوية، كان فقدها في السنوات المنصرمة، وربما شيئا من عهده السابق مع استعداد فريق وزاري لبناني يضم وزراء الدفاع والمال والطاقة واللواء عباس ابراهيم لزيارة دمشق، والبحث مع الجانب السوري في سبل تنفيذ المقترح الأميركي باستجرار الغاز المصري عبر الاردن وسوريا لإضاءة لبنان.

المنار

الخطوط الحكومية على تصلبها، والرهان على ان تتمكن مساعي اللواء عباس ابراهيم بما تبقى من وقت من فتح كوة لاستخراج تشكيلتها، فيما فتح خبر زيارة الوفد الوزاري اللبناني الرفيع غدا الى دمشق الباب واسعا امام مستجدات العلاقة بين البلدين، وعن تعقل البعض ووقف المكابرة للتواصل مع الحكومة السورية لما فيه المصلحة الوطنية، ولماذا خرس المعترضون دائما على هذه الزيارة الضرورية منذ زمن؟

nbn

الرئيس ميقاتي وعطفا على بيانه، أكد في حديث صحافي أنه لم يحدد مهلة لتشكيل الحكومة ولكن الأكيد أنها ليست مفتوحة إلى ما لا نهاية، مشيرا إلى أن الاعتذار عن عدم تشكيل الحكومة يبقى خيارا قائما.

mtv

الانظار لن تكون موجهة نحو الشأن الحكومي، بل نحو الزيارة التي يقوم بها وفد وزراي يضم الوزراء زينة عكر وغازي وزني وريمون غجر، اضافة الى المدير العام للامن العام. الزيارة هي اول زيارة رسمية حكومية رفيعة المستوى الى سوريا منذ اندلاع الحرب السورية قبل عشر سنوات، وهدفها البحث في الطرح الاميركي المتمثل باستجرار الغاز المصري عبر الاردن ثم سوريا وصولا الى شمال لبنان. افلا يعني الطرح الاميركي والاستجابة اللبنانية عبر الزيارة الى دمشق وجود ضوء اخضر اميركي لاعادة الحرارة الى العلاقات بين لبنان وسوريا وتجاوز قانون قيصر؟

NTV

يتوجه الى دمشق أرفع وفد لبناني وزاري منذ عشر سنوات، وترأسه وزيرة الخارجية زينة عكر ويضم وزيري الطاقة والمال ريمون غجر وغازي وزني والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الذي سبق ونسق ترتيبات الزيارة مع الدولة السورية، وسيناقش الوفد خطة سيجري بموجبها توفير كميات من الغاز المصري للأردن في الشبكة التي تربط الأردن بلبنان عبر سوريا.

OTV

بعد الفاصل التصعيدي أمس، من الواضح أن الأعلام البيض لم ترفع بعد على جبهة تشكيل الحكومة، حيث أكدت مصادر قصر بعبدا ورئيس الحكومة المكلف في آن معا للـ أو.تي.في. أن المساعي مستمرة بنية إنجاز التأليف، على أمل تجاوز ما تبقى من عقبات.

LBC

في مقابل "سكوت التأليف"، كلام كثير في الملف التربوي مع قرب بدء السنة الدراسية... صفارة الانطلاق للكلام في هذا الملف، أعطاها وزير التربية من خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده والذي أعلن فيه القرار: العام الدراسي حضوري.

الميادين

وصف الرئيس الروسي، ​فلاديمير بوتين​، غياب معاهدة ​السلام​ بين ​روسيا​ و​اليابان​ بأنه أمر غير منطقي.

وأشار في خطاب ألقاه في جلسة في إطار منتدى الشرق الاقتصادي المنعقد بمدينة فلاديفوستوك، إلى أنه "لا يغير ذلك موقفنا من وجهة نظر الاهتمام بعقد معاهدة السلام"، مذكرا أن روسيا وفق نص ​الدستور​ الروسي المحدث، غير قابلة للتجزئة، و​جزر الكوريل​ الجنوبية جزء من روسيا إلى الأبد.

الجزيرة

حذر نائب الممثل الخاص لمنظمة ​الأمم المتحدة​ ومنسق الشؤون الإنسانية في ​أفغانستان​، رامز الأكبروف، من "اقتراب أزمة غذاء في أفغانستان"، لافتةً إلى أن "مخزون ​المواد الغذائية​ قد ينفد في أقرب وقت هذا الشهر".

العربية

أعرب ​وزير الخارجية​ البريطاني ​دومينيك راب​، عن اهتمام بلاده "بأن يكون مستقبل ​أفغانستان​ مزدهرا، ولدينا مصلحة في ذلك"، لافتاً إلى أنهم لا يعترفون حتى الآن بـ "حركة "طالبان"، ولكن يجب أن يكون بيننا تواصل مباشر بشأن عدة قضايا".