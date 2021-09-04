لبنان الحر

أكد أمين عام المدارس الكاثوليكية يوسف نصر، بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا ‏على رأس وفد من تجمع المدارس الخاصة، الإصرار على فتح أبواب المدارس، وشدد على أن التعليم ‏الحضوري حاجة ضرورية للطلاب، وأن هناك عوائق يجب إيجاد الحلول لها وعلى الدولة أن تذللها وسيُعقد ‏مؤتمر تربوي في بعبدا للمعالجة.‏

صوت لبنان

وقّع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، مشروع مرسوم يرمي إلى إعطاء العسكريين في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب من مختلف الرتب تعويض نقل شهري مقطوع بقيمة 300 ألف ليرة، وأرسله إلى رئاسة مجلس الوزراء.

radio orient

أوضح وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال ​حمد حسن​ أن "إطلاق البطاقة الدوائية للمواطنين مجاناً ودون أي تكلفة على الدولة هو إنجاز علمي تقني يتيح ل​وزارة الصحة العامة​ تتبع سلسلة مراحل إمداد الدواء من أي مصنع في العالم وصولًا للمريض مع ضمان الجودة والسعر وتبديد الاحتكار الحصري؛ ويعتبر تحول رقمي إحصائي يحاكي تحديات ​الأمن الصحي​ المنشود".

اذاعة النور

رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في "​حزب الله​"، الشيخ ​علي دعموش​، "أننا بحاجة الى ترسيخ ثقافة التكافل الاجتماعي وتعزيز روح العطاء في المجتمع والشعور بالمسؤولية تجاه من يعانون ويتألمون، خصوصا بعد تفاقم الوضع الأزمة المعيشية التي يمر بها ​لبنان​، حيث يزداد الفقراء فقراً ويتحول متوسطو الاحوال الى فقراء ومتعسرين، نتيجة الازمة الاقتصادية، الامر الذي نحتاج فيه الى التعاون والتكامل واطلاق المبادرات الفردية والجماعية، عبر الجمعيات والمؤسسات واللجان الاجتماعية المختلفة، من اجل القيام بهذه المسؤولية والتخفيف من تداعيات الازمة المعيشية".

صوت المدى

اتصل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بوزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان، مهنئاً إياه بتوليه لمنصبه الوزاري الجديد. وتم خلال الإتصال البحث بالأوضاع في المنطقة ولبنان إلى جانب التطرّق للمساعي القائمة لتشكيل الحكومة، وما يُصيب البلد من ضائقة اقتصادية وازمة سياسية داخلية وخارجية، وظروف صعبة يتوّجب العمل والتعاون بين البلدين للمساعدة على الخروج منها.