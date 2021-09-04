شنت إسرائيل ليل الخميس - الجمعة، غارات على «منظومة صواريخ روسية» تابعة للحكومة السورية بعد قصفها «مخازن صواريخ إيرانية» في مطار دمشق، وذلك في ثاني هجوم من نوعه خلال أسبوعين

وفي تل أبيب اعترف الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي بأن صاروخ أرض – جو، مضاداً للطائرات، أطلق من سوريا باتجاه إسرائيل، لكنه انفجر في الجو فوق البحر المتوسط مقابل شواطئ تل أبيب، وأن شظايا كبيرة منه سقطت في عدة مواقع في أحياء تل أبيب. وذكرت إذاعة في تل أبيب أنّ الغارات الإسرائيلية الأولى استهدفت «مواقع إيرانية مهمّة في مطار دمشق الدولي، من بينها مخزن يحوي وسائل قتالية استراتيجية»، قبل أن يستهدف مرّة أخرى، وبشكل استثنائي، بطارية صواريخ «إس إيه 5» ، لنقل رسالة إلى السوريين، وزعم أنّ البطارية أصيبت «بشكل كبير

توفي رئيس الأركان السابق للقوات المسلحة الإيرانية، حسن فيروز آبادي، الذي اتهم في السابق دولاً غربية بالتجسس على إيران، بفيروس كورونا عن 70 عاماً.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إنه ينوي اتخاذ خطوات لتخفيف التوتر مع الفلسطينيين رغم عدم وجود "انفراج سياسي" معهم، مشيرا إلى أنه"يدرك الجميع أننا لا نتوقع اختراقا سياسيا في المستقبل القريب." و قال الرئيس التنفيذي لمؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية في أمريكا الشمالية، وليام داروف، في تغريدة على تويتر إن "المحادثة مع نفتالي بينيت التي جرت في الفترة التي سبقت راس السنة كانت "دافئة ومثمرة".