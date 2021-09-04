اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، على أنه يجب على التكتل أن يلتزم بخمسة «شروط أساسية» في إطار التعامل مع حركة «طالبان»، من أجل توصيل المساعدات إلى أفغانستان، دون الإشارة إلى ما سيحدث حال تم تجاوز تلك الشروط، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

تراجعت الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة وأوروبا لإقناع إيران بالعودة إلى المفاوضات النووية في أقرب وقت هذا الشهر بسبب الدعم الذي يتلقاه زعماء إيران من قبل الصين وروسيا، وفق شبكة «بلومبيرغ» للأنباء.

يسعى مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسى، لعقد اجتماع مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية الجديد المسؤول عن البرنامج النووي الإيراني، محمد إسلامي، قبل مؤتمر فيينا. وقال غروسي إنه يرغب في قياس مدى استعداد طهران لاستعادة مقدرة الوصول الموسع لمراقبي الوكالة، التي تم إنهاؤها احتجاجاً على العقوبات الأميركية، والتعاون مع المحققين الدوليين.

جرح مهاجم كان تحت مراقبة الشرطة ستة أشخاص داخل سوبرماركت في نيوزيلندا، خلال عملية طعن مستوحاة من تنظيم «داعش» قبل أن يرديه عناصر أمن بالرصاص.

لا تزال أفغانستان تنتظر إعلان تشكيلة حكومتها الجديدة بعد قرابة ثلاثة أسابيع على عودة طالبان إلى السلطة، في وقتٍ تُواجه الحركة مقاومة مستمرّة في وادي بانشير.

حذّر مجلس أوروبا، اليونان، من أنّ قانوناً مقترحاً يهدف إلى تسريع عملية ترحيل المهاجرين سيُعرّض للخطر عمل منظمات غير حكومية يمثّل "طوق نجاة" لكثيرين في البحر الأبيض المتوسط.