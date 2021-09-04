قالت «وكالة الأنباء السورية الرسمية» (سانا) أمس، إن إسرائيل نفذت ضربات على أهداف قرب دمشق، وإن الدفاعات الجوية السورية تصدت لها، فيما قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، إن قصفاً صاروخياً استهدف «مواقع عسكرية لقوات النظام تستخدمها مجموعات موالية لإيران لتطوير الأسلحة في كل من مركز البحوث العلمية في منطقة برزة وجمرايا في ريف دمشق "

رفض اتحاد القبائل الليبية دخول أميركا على خط اعتزام سيف الإسلام نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، الترشح للانتخابات الرئاسية المنتظرة في الرابع والعشرين من كانون الأول المقبل.

قالت مصادر سورية معارضة إن وفداً من «مجلس سوريا الديمقراطية» (مسد) والإدارة الذاتية، سيزور واشنطن منتصف الشهر الجاري، "لإجراء محادثات سياسية مع الجانب الأميركي التي بدأها الجنرال كينيث ماكينزي، قائد القيادة المركزية الأميركية، وجوي هود، القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، حول الوضع في مناطق شمال شرقي سوريا ومستقبل العلاقة مع واشنطن".

تجدد القتال على نحو مفاجئ أمس، بين الميليشيات المسلحة المحسوبة على السلطة الانتقالية في غرب ليبيا ، بينما طالبت بعثة الأمم المتحدة بالوقف الفوري لأعمال العنف.