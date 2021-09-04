الجمهورية/ رنى سعرتي

تحت عنوان: "دولار أو ليرة؟ هذا ما يعوق البطاقة التمويلية" كتبت "سعرتي" من المقرر أن يعقد وزير الشؤون الاجتماعية رمزي المشرفية مؤتمراً صحافياً الاسبوع المقبل لإطلاق منصة البطاقة التمويلية التي ستخوّل المواطنين، على غرار منصة impact للقاحات كورونا، التسجيل للاستفادة منها إذا كانوا يستوفون المعايير والشروط المحددة لها. من هنا ينتهي دور وزارة الشؤون الاجتماعية بعدما جهّزت الارضية الكاملة لإطلاق المنصة. إلا انّ عائقين لا يزالان يحولان دون استئناف عملية إطلاق البطاقة التمويلية الموعودة، هما: عدم التوافق بعد على تسديد المساعدة المالية الشهرية بالدولار أو الليرة اللبنانية، والآخر عائق تقني مُرتبط بأنظمة الشبك أو (API) Application Programming Interface التي تتيح شبك المعلومات بين وزارة الداخلية والامن العام ومصرف لبنان، حيث انّ التسجيل على المنصة من قبل فرد من أفراد العائلة الواحدة يتطلّب، على سبيل المثال، رفع السرية المصرفية عن هذا الفرد. وفي هذا السياق، أكدت مصادر أنّ صندوق النقد الدولي وافق على استخدام جزء من حصة لبنان من حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي لتمويل البطاقة التمويلية، مُشترطاً توزيعها بالدولار نقداً، موضحةً أنّ إطلاق المنصة سيتم في الاسبوع المقبل بعد إزالة تلك العقبتين الجاري حلّهما حالياً.

الديار/ صونيا رزق

قالت يبدو الانتقال سريعاً من التفاؤل إلى التشاؤم، فيما يخص دائماً إعلان التشكيلة الحكومية المنتظرة، لتعود الى المربع الاول وكأن البلد بألف خير، فيما هو يتلاشى من الانهيارات، التي تتوالى عليه تباعاً من دون اي حل. وأضافت، لا تزال الحكومة عالقة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، وعلى الرغم من دخول كبار الوسطاء في الحل، اي اللواء عباس إبراهيم، إلاّ أنّ تناحرات القيّمين على التشكيل جعلته يفشل، فيما مهمته تبقى الفرصة الاخيرة التي اعطيت للتشكيلة، التي تبدو مستحيلة وكأنّ هنالك قراراً بعدم ولادتها والابقاء على ما هو قائم اليوم، اي حكومة تصريف الاعمال برئاسة حسان دياب. الى ذلك يرى مصدر مطلّع على كواليس التشكيلة، بأنّ كل ما يقال عن خلاف حول حقيبة من هنا وأخرى من هناك، ليس سوى مسرحية يعمل القيّمون على جعلها حقيقة، فيما الواقع الحكومي يؤكد بأنّ الثلث المعطّل، يبقى عقدة العقد، ويبقى الابرز في التعطيل. كذلك قال المصدر عينه "إنسوا الحكومة ولا تترّقبوا تشكيلها"، وأبدى استياءً كبيراً مما يجري من تناحرات لا تجدي نفعاً، لا بل تزيد من تدهور الاوضاع كل دقيقة، وأشار إلى أنّ لحظة تقديم الرئيس ميقاتي اعتذاره، سيكون الانفجار الأكبر على الصعد كافةً.