الوكالة الوطنية للإعلام

عكر تفقدت مراكز قطاع الليطاني التابعة للجيش وأثنت على دوره في مراقبة الحدود وضبطها وصد الاعتداءات الإسرائيلية

تفقدت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني وزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر عدداً من ألوية ومراكز قطاع الليطاني الحدودية في الجنوب التابعة للجيش اللبناني. وبعد مراسم التشريفات، اطلعت عكر من الضباط على المهمات التي يقومون بها، وجلست أرضاً بجانب العسكريين واستمعت إلى مطالبهم ومشاكلهم المتعلقة بالتنقل والطبابة والتعليم، في ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية وتدني قيمة معاشاتهم، والتي ألقت بثقلها على الجيش مثل كل اللبنانيين. وأكدت عكر أن "العمل جار على معالجة المشكلات المطروحة"، مطمئنة الضباط والعسكريين إلى أن "حلولا أصبحت جاهزة ويتم العمل على إجراءات جديدة أيضا"، وقالت: "سنبقى دائما بجانبكم من أجل دعمكم وحفظ كرامتكم وتأمين ما يلزم لكم ولعائلاتكم، في ظل الأزمة الراهنة". كما نوهت بـ"شجاعتهم وقدرتهم على الصمود في وجه الصعوبات"، داعية إياهم إلى "التصدي لأي أفكار أو مواقف قد تزعزع من عزيمتهم لأن المؤسسة العسكرية ستبقى العين الساهرة على أمن الوطن واستقراره"، وقالت: "لا يسعني إلا تقدير دور قطاع الليطاني ومهماته في مراقبة الحدود وضبطها وصد الاعتداءات الإسرائيلية والسهر الدائم على حفظ الأمن والاستقرار، بالتعاون مع قوات اليونيفيل وفق القرار الدولي 1701". وتسلمت عكر دروعا تذكارية. كما سلمتهم شموعا تحمل شعار الجيش، وأملت أن "تنير دروبهم". ثم دونت كلمة في السجل الذهبي في قيادة قطاع الليطاني بثكنة بنوا بركات في صور.

وكالة الأناضول

أردوغان: التضخم مشكلة عالمية لا تقتصر على تركيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن التضخم مشكلة العالم بأسره وليس بلاده فحسب، وإن منطقة اليورو تحاول التعامل مع أعلى معدل في السنوات العشر الأخيرة. جاء ذلك في كلمة خلال فعالية، بولاية ريزة المطلة على البحر الأسود شمال شرقي تركيا. وأضاف أردوغان أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميا بنسبة 25 بالمئة، ينعكس على جميع المجالات بدءاً من الصناعة وصولاً إلى الزراعة. وأشار أن تركيا تحولت إلى دولة لديها إمكانات التوجه نحو تحقيق نجاحات كبرى عبر اغتنام الفرص التي ظهرت في خضم جائحة كورونا. ولفت إلى أن قطاع السياحة وصل خلال وقت قصير إلى مستوى من شأنه تعويض الخسائر التي سببتها الجائحة، بل يتجاوزها. وأضاف أن المشكلة الوحيدة أمام شركات القطاع الصناعي الآن، هي إيجاد آلات إضافية، والمزيد من المواد الأولية لتحويلها إلى منتجات، وقوى عاملة مؤهلة لتوظيفها من أجل توسيع قدراتها.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

هيئة حماية المستهلك الروسية توضح حقيقة إغلاق البلاد بسبب جائحة كورونا

أوضحت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك "روس بوتريبنادزور"، حقيقة إغلاق البلاد بعد زيادة تفشي فيروس كورونا في الآونة الأخيرة، مشيرة في الوقت نفسه إلى ضرورة التطعيم من أجل إلغاء القيود الحالية. وفي مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، قالت رئيسة الهيئة، آنا بوبوفا: "لسنا بصدد الإغلاق... فهو غير مطلوب في روسيا حاليا". وأضافت أن الإغلاق بسبب فيروس كورونا لا يهدد روسيا الآن، ولكن من أجل إلغاء القيود الحالية، من الضروري التطعيم ضد "كوفيد 19". وسجلت روسيا، اليوم، 18.856 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة، وبذلك يبلغ إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة في البلاد 6 ملايين و975 ألف و174 إصابة، ليبلغ عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة في البلاد 185 ألف و611 حالة وفاة.