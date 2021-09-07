TL

ان الإيجابيات المعلنة إعلاميا تراجع سعر الدولار الى ثمانية عشر ألف ليرة لكن الأزمات لم تتراجع لا بل ضغطت أكثر على المواطنين الفقراء الذين باتت نسبتهم اثنين وثمانين في المئة.

الشعب يقول أيضا أين ربع المليار دولار الذي خصص معظمه للمحروقات في حين تتهافت السيارات على المحطات ويباع البنزين في الغالونات بأسعار خيالية.

المنار

في اليوميات اللبنانية انفاق الازمات على حالها، وبصيص الامل الحكومي لم يصل إليه اللبنانيون بتشكيلة مكتملة المواصفات كما تعمد البعض الاشاعة، فيما كان الواقعيون ينتظرون نتائج زيارة المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الى قصر بعبدا التي جرت عصر يوم أمس بعد أن كان قد زار الرئيس المكلف نجيب ميقاتي.

nbn

في الشأن السياسي وبإنتظار الخروج من نفق المراوحة إلى رحاب التأليف تسود أجواء مائلة نحو الإيجابية بقرب الولادة الحكومية مع عدم صحة ما يتم تحديده من اوقات لتبصر النور.

الأكيد ان الحرارة عادت إلى خطوط التفاوض خلال الساعات الأخيرة والأكيد أيضا أن اللقاء المقبل بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي سيكون بمثابة بارومتر الإتجاهات.

mtv

هل تولد الحكومة المنتظرة منذ ثلاثة عشر شهرا في اليومين المقبلين، ام ان كل ما يقال ويتردد مجرد زوبعة في فنجان؟ من يتابع التصريحات العلنية ويرصد الاجواء السياسية يشعر بنوع من التفاؤل.

NTV

في معطيات أول الأسبوع ارتفعت موجة تفاؤل من مرصد بعبدا والتقى الرئيس المكلف نجيب ميقاتي رئيس مجلس النواب نبيه بري كما استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون اللواء عباس ابراهيم.

وقد يكون مصدر التفاؤل اكتسب بعده الداخلي من عودة محركات اللواء والخارجي من دخول فرنسا والولايات المتحدة ومعهما إيران على خط التأليف وذلك باتصال أجرته نائبة وزير الخارجية الاميركية بعون وميقاتي سابقا...

OTV

من قال إن فلسطين وحدها تدهش العالم؟ فنحن في لبنان ايضا قادرون على ذلك. واليوم، فعلناها من جديد. فمرة جديدة أدهش بعض سياسيينا العالم، أقله حتى اللحظة، وفي انتظار تطور جديد حاسم، بعدم إنجاز تشكيل حكومية يحفر الحريصون عليها، كل تفاصيلها، التي أين منها قساوة الصخر، بالإبرة.

LBC

هذه المرة، التفاؤل يطغى على التشاؤم، و"عصفورة" التسريبات أو المعلومات تتحدث عن أن ولادة الحكومة اقتربت، وأن يوم الولادة سيكون الأربعاء بدلا من اليوم الثلاثاء المصادف يوم الحداد على الشيخ عبد الأمير قبلان.

الميادين

صادق الرئيس المصري​ ​عبد الفتاح السيسي​، على قانون بالترخيص لوزير البترول للبحث عن ​الغاز​ جنوب دسوق أقصى شمال مصر.

الجزيرة

أفادت قناة "​سكاي نيوز​"، عن "وصول ​طائرة​ إماراتية ثالثة تحمل ​مساعدات​ إغاثية عاجلة للشعب الأفغاني إلى ​مطار كابل​".

العربية

أشار المتحدث بإسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، إلى "أننا ندين هجوم ليلة أول من أمس على منطقة بنجشير"، لافتاً إلى أنه "يجب أن تتوضح الإدعاءات بشأن مداخلات خارجية في هجوم يوم أول من أمس، وأن تاريخ ​أفغانستان​ أثبت أن التدخلات الخارجية في هذا البلد تبوء بالفشل".