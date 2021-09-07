لبنان الحر

أعلنت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في ​لبنان​، ​نجاة رشدي​، عن تخصيص 6 ملايين دولار أميركي من الصندوق الإنساني للبنان بهدف ضمان استمرارية تأمين خدمات الرعاية الصحية الملحة التي تأثرت بشكل ملحوظ بأزمة الوقود المستمرة في البلاد.

صوت لبنان

التقت نائبة رئيس ​مجلس الوزراء​ ووزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​زينة عكر، وفداً من الاتحاد الأوروبي برئاسة نائب رئيس مجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين في ​البرلمان الأوروبي​ بيدرو ماركيز، ورئيسة الوفد البرلماني للعلاقات مع دول المشرق في المجموعة النائب إيزابيل سانتوس وأعضاء في البرلمان.

radio orient

اعتبر رئيس "حزب التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​، أن مسألة ​تشكيل الحكومة​ لازالت عالقة خارجياً، وقال إن "شعوري ألا حكومة لأسباب خارجية، وآمل أن يخيب هذا الشعور لأننا لم نعد نحتمل".

اذاعة النور

أشار عضو ​كتلة اللقاء الديمقراطي​ النائب ​وائل أبو فاعور، حول تخزين مارون الصقر أسمدة المدعومة، إلى ان ذهابهم للقضاء بهذا الموضوع تم "استناداً للأخبار التي صدرت في الإعلام، عن أن هناك اسمدة في المكان الذي تمت مداهمته، ووفق الوثائق من وزارتي ​الاقتصاد​ و​الزراعة​، الصقر حصل على 80% من ​الدعم​ على الاسمدة الزراعية، وهذا يحمل علامة استفهام ويتطلب التحقيق​ بهذا الأمر".

صوت المدى

شدد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الشيخ ​حسن عز الدين​، على أن "​الطاقة الشمسية​ تعتبر مهمة جداً في حياة البشرية، وتساهم بحل أكثرية مشاكل العالم إلحاحاً في تأمين الطاقة التي تستخدم في الاستفادة من الكهرباء والمياه والمحافظة على البيئة النظيفة".