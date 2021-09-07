اجتمع رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، مع قادة الأجهزة الأمنية، وأعطى تعليمات صارمة للعثور على الأسرى بأي ثمن. وباشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في كيفية نجاحهم في الهرب، مرجحة احتمال تلقيهم مساعدة قوية من خارج السجن، وربما أيضاً من بعض السجانين. ورافقت عملية التحقيق روايات عديدة متناقضة من السجن، الذي شهد عملية تحصين في عام 2014 لدى إجهاض عملية هروب منه آنذاك. وقرر الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب، التي بدأها بسبب الأعياد اليهودية، إلى حالة استنفار شامل، ونشر قواته على طول الحدود مع الأردن وقطاع غزة وسوريا ولبنان، حتى لا يتمكن الفارون من السجن من المغادرة إلى الخارج. وألغى جهاز المخابرات الداخلي "الشاباك" إجازات عيد رأس السنة اليهودية، وقام بتفعيل كوادره وعملائه للعثور على الأسرى الفارين.

بعد ساعات من الكشف عن تلقيه مكالمة مهمة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وإجرائه لقاءً سرياً في عمان مع العاهل الأردني عبد الله الثاني، دعا الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هيرتسوغ إلى إعادة العلاقات مع السلطة الفلسطينية، واستئناف عملية السلام، معتبراً الأمر "ضرورة ملحة لأمن إسرائيل ومستقبلها". وقال هيرتسوغ، الذي كان يتكلم في مقابلة مع قناة "13" التلفزيونية الإسرائيلية، إنه "يرى في اجتماع وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في رام الله، قبل أسبوع، خطوة جيدة ومهمة ينبغي أن تسفر عن تعميق العلاقات وإعادة الثقة وتجدد الأمل بالسلام بين الشعبين".

قبيل زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت إلى مدينة شرم الشيخ، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً، مساء أول من أمس، مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ؛ وذلك "للتهنئة بتوليه منصبه الجديد، وبمناسبة رأس السنة العبرية".