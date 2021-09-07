أعلنت "طالبان" أمس، أنها سيطرت على أفغانستان بالكامل، مؤكدة سقوط وادي بنجشير، الجيب الأخير للمعارضة في شمال شرقي البلاد. وعلى الفور، دعا قائد المعارضة في بنجشير أحمد مسعود جميع الأفغان إلى "انتفاضة وطنية من أجل كرامة بلدنا وحريته وازدهاره"، فيما أكدت "جبهة المقاومة الوطنية" التي يقودها أنها لا تزال تسيطر على "مواقع استراتيجية" في الوادي وأنها "مستمرة في القتال" ضد "طالبان". وقال المتحدث باسم "طالبان" ذبيح الله مجاهد: "مع هذا الانتصار، خرج بلدنا بشكل كامل من مستنقع الحرب، وسيعيش الناس الآن بحرية وسلامة وازدهار".

بدأ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس جولة خارجية يهيمن عليها الملف الأفغاني. وتوجه بلينكن إلى قطر حيث أعرب عن "امتنان واشنطن الكبير" لقطر على دعمها جهود إجلاء الرعايا الأميركيين والأفغان الذين تعاونوا مع الولايات المتحدة على مدى العقدين الماضيين. وأقام الجيش الأميركي منتصف أغسطس في كابل جسراً جوياً أتاح في غضون أسبوعين إجلاء نحو 123 ألف شخص من بينهم ما يتراوح بين 75% إلى 80% "أفغان معرضون للخطر" وفقاً لواشنطن، ومر أكثر من 55 ألفاً منهم عبر قطر.

نفى مساعد وزير الخارجية الأميركي بالإنابة لشؤون الشرق الأدنى، جوي هود، إهمال إدارة الرئيس جو بايدن للمنطقة العربية، وأكد التزام الولايات المتحدة تجاهها.

لوح قائد القوات البرية في "الحرس الثوري" الإيراني بقصف مواقع للمعارضة الكردية في كردستان العراق، محذراً سكان الإقليم الشمالي من الاقتراب من مراكز الأحزاب المناوئة لطهران.

حذرت إيران من أي إجراءات في الاجتماع الوكالة الدولية طاقة الذرية الأسبوع المقبل، من شأنها التأثير على محادثات الاتفاق النووي، في حين دعت باريس طهران إلى استئناف العمل بالتسوية المؤقتة مع مفتشي الوكالة الدولية، الهادفة إلى تعويض البروتوكول المحلق بمعاهدة حظر الانتشار.