نجح ستة أسرى فلسطينيين في عملية فرار مثيرة من سجن "الجلبوع"، الذي يعد أحدث السجون الإسرائيلية والمبني بطريقة ومواد تجعل الهروب منه مهمة مستحيلة. ورافقت عملية التحقيق روايات عديدة متناقضة من السجن، الذي شهد عملية تحصين في عام 2014 لدى إجهاض عملية هروب منه آنذاك. وجاء في بيان مصلحة السجون أنه "عند البحث في الزنزانة، وجد المحققون الحفرة، ولم يُعرف على الفور كيف قام الأسرى بالحفر في الأرضية الخرسانية والمعدنية، بينما لا يُسمح حتى بإدخال ملاعق معدنية إلى الزنزانات".

أحكمت موسكو قبضتها العسكرية على درعا لتطبيق اتفاق درعا، بإيفاد مسؤول رفيع من وزارة الدفاع الروسية إلى جنوب سوريا، بعد تأرجح المدينة بين القصف والتسوية لأيام طويلة.

استعرض أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آلـ ثاني مع وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، أمس، العلاقات الثنائية والتعاون الأمني بين البلدين، خلال استقباله لضيف بلاده في الديوان الأميري بالدوحة.

أعلن السفير القطري، محمد العمادي، عن اتفاق جديد جرى التوصل إليه بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل بشأن التهدئة في قطاع غزة.

وقال العمادي إن الاتفاق ينص على إعادة فتح المعابر بشكل كامل أمام احتياجات القطاع الرئيسية، مع تقديم التسهيلات المختلفة، التي من شأنها أن تساعد جميع الأطراف في الخروج من الوضع المتأزم وتخفيف حدة الاحتقان والتوتر في المنطقة.