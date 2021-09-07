الجزيرة - السعودية

ولي العهد يؤكد وقوف المملكة إلى جانب الشعب الأفغاني بما يحقق أمن بلاده

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالا هاتفياً من دولة رئيس الوزراء الباكستاني السيد عمران خان.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث تطورات الأحداث في أفغانستان الشقيقة.

وأكد سمو ولي العهد خلال الاتصال على وقوف المملكة إلى جانب الشعب الأفغاني الشقيق وبما يحقق الأمن والاستقرار في أفغانستان الشقيقة.

أخبار الخليج - البحرين

البحرين تشارك مع 20 دولة في تدريبات الـنـجـم الـسـاطـع الـعـسـكـريـة فـي مـصر

تشارك مملكة البحرين في التدريبات العسكرية "النجم الساطع" 2021 والتي تعقد بقاعدة محمد نجيب العسكرية بجمهورية مصر العربية الشقيقة، وذلك ضمن 21 دولة على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا والسعودية والإمارات والكويت خلال الفترة من 2 إلى 17 سبتمبر الجاري.

وأكد المتحدث العسكري المصري العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ أن تدريب النجم الساطع 2021 يهدف إلى التدريب على أعمال القتال غير النمطية، تطوير العمل المشترك والتعرف على أحدث أنظمة القتال العالمية، تعزيز العلاقات الاستراتيجية والأمنية بين الدول المشاركة، وتبادل الخبرات وتطوير الأساليب القتالية بين القوات المشاركة في التدريب هذا العام.

القدس - فلسطين

إدارة سجون الاحتلال تجري تنقلات واسعة في صفوف الأسرى

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن إدارة سجون الاحتلال أجرت تنقلات كبيرة في صفوف الأسرى في السجون، وحولت عددا كبيرا منهم الى الزنازين، كما تم تحويل القياديين زيد بسيسو، وأنس جرادات إلى تحقيق الجلمة.

وبينت الهيئة في بيان مساء اليوم الاثنين، أن إدارة سجون الاحتلال امتنعت من توزيع وجبات الطعام على الأسرى في العديد من السجون والمعتقلات، وعملت على إفراغ سجن جلبوع بالكامل من الاسرى ونقلهم الى جهات غير معلومة.

وأشارت إلى أنه تم توزيع أسرى قسم (2) في سجن جلبوع، وهم المحكومون بالسجن المؤبد على سجون ريمون ونفحة والنقب، إضافة إلى تسكير كامل للسجون والمعتقلات من قبل الإدارة.

وكان ستة أسرى فلسطينيين، تمكنوا من الفرار من سجن جلبوع قرب بيسان، فجر اليوم الإثنين، عن طريق نفق حفروه داخل المعتقل، حسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.