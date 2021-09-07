الديار/ دوللي بشعلاني

قالت تعود الإيجابية لتتقدّم على خطّ تشكيل الحكومة وإمكانية وصولها الى أمتارها الأخيرة، بعد أن تعثّرت المشاورات الأسبوع الماضي. فالاتصالات الخارجية والداخلية تكثّفت خلال الأسبوع الفائت، وتستمرّ وساطة مدير عام الأمن العام اللواء عبّاس ابراهيم بهدف انطلاق الدخان الأبيض من قصر بعبدا خلال الساعات المقبلة، وهي لم تتوقّف على ما أشاع البعض. وترى مصادر سياسية عليمة أنّ وفد برلمان الاتحاد الأوروبي الذي يزور لبنان حالياً أتى للتشديد على ما تريده فرنسا والدول الأوروبية، ويتمثّل بأمرين أساسيين هما: الإسراع في تشكيل حكومة إنقاذية قادرة على تحقيق الإصلاحات المطلوبة لكي يتمكّن الإتحاد الأوروبي والدول المانحة بتقديم يدّ المساعدة للبنان، والثاني إجراء الانتخابات النيابية في موعدها أي في الربيع المقبل لكي يتمكّن المجلس الجديد من انتخاب رئيس الجمهورية الخلف للرئيس عون. ومن هنا، لفتت المصادر نفسها الى أنّ اللقاء الرابع عشر الذي سيجمع الرئيس عون وميقاتي في قصر بعبدا سيكون حاسماً لجهة خروج الدخان الأبيض منه وإعلان الحكومة الجديدة، وإن لم تشر الى تحديد موعد هذا اللقاء. فتفاقم الأزمة الإقتصادية والمالية والمعيشية الخانقة، تؤدي ليس فقط الى انهيار البلد بل الى تهديد كيانه ووجوده. وهذا الأمر لا تريده دول الخارج، ولا القوى السياسية في الداخل رغم تلكؤها لفترة طويلة عن تشكيل حكومة جديدة.

اللواء/ عمر البردان

تناول موضوع الاستحقاق الحكومي وقال يجهد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، من خلال الزيارات المكوكية التي يقوم بها بين رئيس الجمهورية ميشال عون، والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، من أجل إزالة ما تبقى من عقد، إيذاناً بقرب ولادة الحكومة التي باتت في أشواطها الأخيرة، ما لم يحصل شيء ليس في الحسبان، قد يعيد الوضع إلى المربع الأول. وفي حين يتوقع أن يزور الرئيس ميقاتي قصر بعبدا، في الساعات المقبلة، للقاء الرئيس عون، واستكمال البحث في الملف الحكومي، بانتظار حصول توافق على أن تكون وزارة الاقتصاد التي يدور بشأنها كباش قوي، من حصة الرئيس المكلف، كي لا يذهب الثلث المعطل إلى رئيس الجمهورية، بعدما تم حسم الأمور على حكومة من 3 ثمانيات، لا يكون ثلثها المعطل مع أحد. وإذا سارت الأمور وفق ما هو مرسوم لها، فإن الإعلان عن الحكومة قد يكون يوم الأربعاء. وفي هذا السياق، توقفت مصادر المعارضة، عند ما أشار إليه "التيار الوطني الحر"، من أنّ "الذين يدعون دعم دولة الرئيس المكلف ويعرقلون في الوقت نفسه تشكيل الحكومة لدفع الرئيس المكلف للاعتذار، يتحملون المسؤولية عما يترتب على ذلك من انفجار اجتماعي يهدد الأمن والاستقرار". وهذا إن دل على شيء، برأي المصادر، فإنما يدل على أنّ فريق العهد، يد أن يرمي كرة التعطيل، عند الطرف الآخر، سعياً من أجل إرغام الجميع على القبول بمطالبه الحكومية.