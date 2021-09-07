روسيا اليوم

موسكو: نرفض أي محاولات لتغيير السلطة في غينيا بطريقة غير دستورية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية معارضة موسكو أي محاولة لتغيير السلطة في غينيا بطريقة غير دستورية، مطالبة المتمردين بالإفراج عن رئيس البلاد ألفا كوندي فورا.

وفي أول رد فعل رسمي على الانقلاب في غينيا، أصدرت وزارة الخارجية الروسية بيان جاء فيه" نتابع بقلق شديد تطورات الأوضاع في الجمهورية الغينية الصديقة حيث قامت مجموعة من العسكريين يرأسها القائد السابق لكتيبة القوات الخاصة مامادي دومبويا بالاستيلاء على السلطة بقوة السلاح".

وذكر البيان أن هناك تقارير إعلامية تفيد بأن المتمردين اقتحموا مقر الرئيس ألفا كوندي واعتقلوه وأعلنوا عن تعليق الدستور وحل البرلمان والحكومة وفرض حظر التجوال عبر البلاد، مشيرا إلى أن مكان تواجد رئيس الدولة المعتقل لا يزال مجهولا.

روسيا اليوم

وزير الدفاع الروسي يدعم إنشاء مسار سيصبح بديلا لقناة السويس وطريق الحرير

أعرب وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، عن تأييده لمبادرة إنشاء "مسار الأرز" الذي من المخطط يمتد عبر منطقة سيبيريا ليصبح بديلا لطريق الحرير الصيني وقناة السويس المصرية.

وقال شويغو، في حديث لقناة "RBC" الروسية نشر صباح يوم أمس: "كانت سيبيريا منذ زمن طويل جزءا من طريق الحرير الكبير... يجب إنشاء مسار الأرز الحديث ليكون طريقا آمنا وفعالا بين أوروبا والصين".

وأضاف شويغو: "تبلورت ضرورة إنشاء مثل هذا الممر الآمن للنقل بشكل واضح منذ فترة طويلة، وخاصة عند استذكار الأحداث الأخيرة المتعلقة بانسداد قناة السويس وهجمات القراصنة وكذلك الأوضاع الراهنة في أفغانستان".

وتابع: "هذا الأمر مهم كذلك لتدفقات النقل الدولية. كما يمثل مسار الأرز أهمية كبيرة بالنسبة إلى روسيا باعتباره فرصة للاندماج في شبكات الإنتاج العالمية بين أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ".

وأوضح شويغو أن مراكز الإنتاج في سيبيريا التي سيكون لها إمكانية الوصول إلى "مسار الأرز" ستمنح قدرة لنقل المواد والمكونات بين أطراف الشبكات الإنتاجية.