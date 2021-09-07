الوكالة الوطنية للإعلام

الرئيس عون عرض مع رشدي للاوضاع وسبل معالجتها وتناول مع الاعور المستجدات الحكومية

عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي في خلال استقباله لها قبل ظهر يوم أمس في قصر بعبدا، للأوضاع المعيشية والإنسانية في البلاد وسبل معالجتها بالتعاون مع المنظمات التابعة للأمم المتحدة، لا سيما تلك التي تعنى بالشؤون الإنسانية.

واكد الرئيس عون "العمل على التخفيف من معاناة اللبنانيين في هذه الظروف الصعبة"، مشددا على "أهمية دور المنظمات الدولية المعنية".

وكالة الأناضول

أردوغان: سنرفع دخلنا القومي هذا العام إلى أكثر من 800 مليار دولار

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده تهدف إلى رفع الدخل القومي الإجمالي إلى أكثر من 800 مليار دولار خلال العام الجاري.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، الإثنين، عقب اجتماع للحكومة، في العاصمة أنقرة.

وقال أردوغان: "سنرفع دخلنا القومي هذا العام إلى أكثر من 800 مليار دولار، وإلى مستوى تريليون دولار بنهاية فترة البرنامج الاقتصادي متوسط ​​المدى".

وأضاف أن احتياطي البنك المركزي التركي تجاوز 118 مليار دولار اعتبارا من 27 أغسطس/آب الماضي.

وأشار أردوغان إلى أن بلاده تسعى لخفض عجز الميزانية للعام الجاري، إلى 3.5 في المئة.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

تدريبات لكتائب صواريخ "إس 400 تريؤومف" في مقاطعة أستراخان الروسية

أعلنت المنطقة العسكرية الغربية الروسية أنها " نجحت في تنفيذ تمارين الرماية بالذخيرة الحية من منظومات صواريخ الدفاع الجوي من طراز "إس-400" في مقاطعة أستراخان بالإضافة إلى صد ضربة جوية مكثفة خلال التدريبات.

وقال المكتب الإعلامي في بيان: "قامت أطقم فوج صواريخ الدفاع الجوي التابع لتجمع لينينغراد لقوات الدفاع الجوي من قوات المنطقة العسكرية الغربية بتنفيذ تمرين إطلاق صواريخ الدفاع الجوي الموجهة الحية من طراز (إس-400 تريؤومف)، وذلك في ميدان تدريب أشولوك بمقاطعة أستراخان".