الشرق الأوسط 8 / 9 /2021

"غولدمان ساكس" يخفض توقعات نمو الاقتصاد الأميركي

خفض خبراء بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس غروب توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأميركي خلال العام الحالي، مشيرين إلى أن تحسن الإنفاق الاستهلاكي جاء "صعب" من التوقعات السابقة. ويتوقع خبراء البنك في تقرير كتبه وفي ووكر للعملاء نمو الاقتصاد الأميركي خلال العام الحالي ككل بمعدل 5.7 في المئة فقط من إجمالي النتائج المحلي وليس بمعدل 6 في المئة كما كان المحللون يتوقعون في أواخر الشهر الماضي. ونقلت وكالة بلومبرغ عن ووكر القول إنه بعد النمو الأضعف خلال العام الحالي سيزيد معدل النمو خلال العام المقبل إلى 4.6 في المائة وليس 4.5 في المائة كما كان متوقعاً من قبل. وأشار روكز إلى أنه من المحتمل أن يقل إنفاق المستهلكين الأميركيين في ظل تفشي السلالة دلتا المتحورة والأسرع انتشاراً من فيروس كورونا المستجد وتلاشي تأثير المساعدات الحكومية وتحول الطلب الاستهلاكي من السلع إلى الخدمات وأضاف أن اضطراب سلاسل التوريد في أغلب القطاعات يؤثر سلباً على خطط الشركات لإعادة تكوين مخزوناتها.