نداء الوطن/ كلير شكر

تحت عنوان: "وقْف الدعم نهائياً... هل يُفجّر الحكومة أم يُسرّع ولادتها؟" كتبت "شكر" على الرغم من العوائق التي لا تزال تحول دون قيام الحكومة، إلاّ أنّ أكثر من مواكب لملف التأليف، يجزم بأنّ الجو إيجابي أكثر من أي وقت مضى. وأنّ المناخ الدولي الذي يحيط بالمشاورات السياسية قادر على فرض هذا الاختراق، ولو أنّ توقيت تلاوة مراسيم الحكومة لا يزال مجهولاً. وهل سيسبق رفع الدعم نهائياً عن المشتقات النفطية أم سيكون على أنقاض الفوضى الاجتماعية التي سيفرضها الواقع المستجد، نتيجة توقف مصرف لبنان عن فتح أي اعتماد على أساس سعر الدولار 8000 وفق اجتماع بعبدا المالي الأخير. ولكن بمعزل عما يريده الرئيس المكلّف، وعما بمقدوره القيام به إذا ما بقيت العقد الحكومية، فإنّ اللبنانيين أمام واقع جديد سيتكرّس خلال الأيام القليلة المقبلة، إلاّ إذا نجح العهد في الضغط على مصرف لبنان لدفعه إلى تأجيل قراره مرة جديدة ضمن تسوية مالية لا تقوم إلّا من جيوب اللبنانيين، ولو قيل لهم عكس ذلك. ويقول المواكبون إنّ أياً من المسؤولين اللبنانيين، الرسميين أو الماليين، لن يتجرأ على الاعلان عن وقف الدعم نهائياً. وسيتكرس الإجراء كأمر واقع، مع العلم أنّ دعم بعض الأدوية لا سيما تلك المخصصة للأمراض المزمنة والمستعصية، لن يتوقف والأرجح أنه سيموّل من حقوق السحب الخاصة التي وفّرها صندوق النقد الدولي والبالغة قيمتها 860 مليون دولار. كذلك، يؤكد بعض المعنيين أنّ قراراً كارثياً من هذا النوع سيكون موضع تنفيذ تلقائي، مع العلم أنّ هذا القرار على قساوته وتداعياته التدميرية، سيفتح باب مفاوضات سهلة مع صندوق النقد الدولي الذي سبق له أن وضع شرطين تعجيزيين على لبنان، وهما تحرير سعر الصرف ووقف الدعم. وكلاهما نُفّذ من دون أن يتبرّع أي من القوى السياسية لتبني هذا القرار وتحمّل تبعات "لعنته".

الشرق/ ميرفت سيوفي

اختصر الرئيس نبيه برّي بالأمس الواقع اللبناني بجملة "لم يعد ينفع إلا الدّعاء"، وقالت "سيوفي" أمام حال لبنان والسياسات المتّبعة، لا أحد يستطيع أن يدّعي أنّه يملك تصوّراً للأيّام المقبلة أكثر من مخاوف الفوضى والاضطراب وفلتان الشارع، لا أحد يمتلك حلاً حتى الذين هم في موقع المسؤولية أن يتفرّغوا لإيجاد الحلول منخرطون، وأضافت تعب اللبنانيون من هذا الواقع الذي يزداد قتامةً. كذلك قالت إنّه في شهر نيسان الماضي وصف وزير الخارجيّة الفرنسي جان إيڤ لودريان القوى السياسيّة اللبنانيّة بالعمياء لأنّها "لا تتحرّك لإنقاذ البلاد على الرّغم من تعهداتها، وهي تتعنّت عن عمد ولا تسعى للخروج من الأزمة".