الوكالة الوطنية للإعلام

جنبلاط بحث آخر التطورات مع وفد البرلمان الأوروبي

استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو، وفدا من مجموعة الاشتراكيين الديمقراطيين في البرلمان الأوروبي، برئاسة بيدرو ماركيز، وأعضاء في البرلمان، في حضور مفوض الشؤون الخارجية زاهر رعد، حيث تم بحث آخر التطورات السياسية والأوضاع العامة.

وكالة الأناضول

أردوغان: تعاملنا بإيجابية حيال تشغيل مطار كابل منذ البداية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن بلاده تعاملت بإيجابية إزاء ملف تشغيل مطار العاصمة الأفغانية كابل منذ البداية، إلا أنه لم تحصل تطورات إيجابية في هذا الشأن حتى الآن.

جاء ذلك في كلمة، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأضاف أردوغان: "سنبدي تقاربا إيجابيا إذا استمرت المرحلة بإيجابية تجاه مبادئنا حول تشغيل مطار كابل".

وفيما يخص حكومة "طالبان" المؤقتة، أوضح الرئيس التركي "لا نعلم كم ستستمر هذه الحكومة في مهامها، وينبغي لنا الآن متابعة هذه المرحلة بحذر".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

دول مجموعة "بريكس" توقع اتفاقيات لتدشين 28 مشروعا بقيمة ملياري دولار

وقعت دول مجموعة "بريكس"؛ البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، اتفاقيات بشأن 28 مشروعا بقيمة 13.4 مليار يوان (2.07 مليار دولار) خلال منتدى مدينة شيامن الصينية.

جاء ذلك خلال المنتدى الذي حمل عنوان "شراكة بريكس حول ثورة صناعية جديدة"، حسبما أفاد تلفزيون الصين المركزي.

حضر المنتدى مسؤولون من الإدارات الحكومية في "بريكس" والمؤسسات ومراكز التحليل ومعاهد البحث والتطوير، وكذلك من المنظمات الدولية.

وذكر التلفزيون الإذاعة أن المشروعات التي تم الاتفاق عليها ستنفذ في قطاعات مثل البرمجيات، والصيانة الفنية، والخدمات اللوجستية والنقل، والاقتصاد والتجارة، فضلا عن الثقافة والفنون.