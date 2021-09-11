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بعد انتظار دام ثلاثة عشر شهرا أنتج سياسيو لبنان الحكومة التي ينتظرها اللبنانيون والعالم أجمع، للقيام بالمهمة شبه المستحيلة ألا وهي انتشال لبنان من قعر جهنم...

فمنذ ما قبل حكومة تصريف الانهيار أي منذ العام 2019 كان اللبنانيون ينتظرون هذه الحكومة على جمر انهيار اقتصادي غير مسبوق صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.

المنار

أفلتت من بين ممسكيها، وخرجت الى الضوء حكومة اسهل بكثير مما اعتقده اللبنانيون الذين كانوا يعيشون تعسرها على مدى الاشهر الثلاثة عشر التي حبستها.

حكومة نجيب ميقاتي الثالثة مكتملة المواصفات بعدما كانت حالتها قد وصفت بالخطرة جداً، الا ان العناية السياسية الخارجية والداخلية انقذت حياتها في الدقائق الاخيرة، فنجت.

nbn

آن ميقات الإنقاذ... ولدت الحكومة... ساعات من اللقاءات والإجتماعات المعلنة وغير المعلنة النهارية والليلية شهدها مخاض الولادة وكان محورها مقر الرئاسة الثانية حيث التقى الرئيس نبيه بري مع الرئيس نجيب ميقاتي أكثر من مرة في حضور معاونه السياسي علي حسن خليل.

mtv

بعد ثلاثة عشر شهرا، بل دهرا، مليئة بالمآسي والويلات والدموع أبصرت الحكومة النور. الانهيار خلال هذه الجلجلة الطويلة، بلغ حدا كارثيا، بحيث سبقت دموع الحزن دموع الفرح في عيني رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لما أعلن التشكيل.

NTV

بدمعة وصلاة جمعة... أدت حكومة نجيب ميقاتي مناسك تأليفها وصدرت مراسيم تشكيلها بعد شهر ونصف على التكليف وبثلث مقنع أو مموه ومبطن أو من دونه فإن النسب ما عادت ذات فائدة ما دام الحكم قد عاد الى السلطة وبالإجماع.

OTV

الحكومة ولدت، حقا ولدت، فهل يكون اللبنانيون في الأشهر المقبلة شهودا على نجاحها؟

الجواب رهن الإنجازات، لا الكلمات، التي اعتاد الناس على سماع الكثير منها، من دون أي ترجمة على الأرض.

LBC

الرئيس عون بدا مرتاحاً إلى تشكيل الحكومة، في دردشة سابقة قال إذا لم تتحسن الأوضاع "واصلين عاجهنم"، في دردشة اليوم أوضح أنه أسيئ فهم جهنم، وأننا اليوم "على المهوار ... نحن نعيش جهنم حاليا ونحن سنخرج من هذه الهوة".

الميادين

وصل الرئيس الإيراني ​إبراهيم رئيسي​، إلى محافظة ​خراسان​ الجنوبية، في ثالث زيارة له ضمن جولته التفقدية للمحافظات بعد توليه الرئاسة، ولحل أزمات البطالة وشح ​المياه​.

الجزيرة

أعلنت ​وزارة الصحة البحرينية​، أن الفحوصات التي بلغ عددها 19327 في يوم 9 أيلول 2021، أظهرت تسجيل 88 حالة قائمة جديدة بفيروس "​كورونا​" منها 47 حالة لعمالة وافدة، و34 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و7 حالات قادمة من الخارج، كما تعافت 128 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 271127.

العربية

أعلن المتحدث بإسم وزارة الصحة المصر​ية خالد مجاهد، إرتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى ​فيروس كورونا​ في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 413، مقارنةً مع 378 الثلاثاء و399 الأربعاء، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 291585.