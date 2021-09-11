لبنان الحر

علق وزير المال ​يوسف خليل​، على الحديث عن أنه شريك بالهندسات المالية التي صدرت عن مصرف ​لبنان​ المركزي، مشيراً الى أن "​مصرف لبنان​ يعني لي الكثير وأنجزنا الكثير عبر الزمن، وأنا لا أشارك بوضع الخطط، وهذه هيكلية أساسية بمصرف لبنان وأغلبية ​المصارف​ المركزية في العالم، أنا مدير تنفيذي ولا أُشارك في وضع خطة".

صوت لبنان

اعتبر وزير التربية والتعليم العالي ​عباس الحلبي​، أن "الهمّ الأول هو إنجاح ​العام الدراسي​ الحالي لأن هذه المهمة أساسية وتتصل بمستقبل التلامذة و​الطلاب​ والقطاع التعليمي ويجب تأمين كل المستلزمات التي تساعد في إنجاحه، ويجب أن يكون هناك تعاون في الفريق الحكومي لأن وزير التربية لا يمكن أن يقوم بكل شيئ لوحده".

radio orient

عقد أعضاء ​لجنة الاقتصاد​ النواب ​فريد البستاني​، ​علي بزي​، ​أمين شري​، ​شوقي الدكاش​، ​علي درويش​، ​محمد سليمان​، أليكس ماتوسيان، اجتماعاً في دارة النائب ​ميشال ضاهر​ بالفرزل وبدعوة منه، وأملوا "أن يكون اعلان تشكيل الحكومة فرصة للعمل من أجل مواجهة التحديات والخروج من الأزمات المتعددة التي اكتوى بنارها اللبنانيون"، مؤكدين أن "خريطة الطريق للانقاذ تبدأ بتنفيذ برنامج إصلاحي لاستعادة ثقة الداخل والخارج".

اذاعة النور

أشار وزير الشباب والرياضة ​جورج كلاس​، في حديث تلفزيوني أن "المرحلة هي مرحلة مأزومة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وتشكيل ​الحكومة​ امر جيد بمعزل عن الاسماء"، لافتًا إلى ضرورة "ايلاء موضوع الشباب الاهمية من خلال العمل في ​وزارة الشباب والرياضة​".

صوت المدى

بارك النائب ​إبراهيم كنعان​، "​تشكيل الحكومة​، "واللبنانيين بالإصلاحات المنتظرة"، لافتاً إلى أن "التعاون مطلوب من الجميع للدفع في اتجاه انجاح مهمة الحكومة، ويكون لها مشروع واضح بعيداً من تقاسم المواقع، وأخذ ​البيان الوزاري​ على محمل الجد لانتشال لبنان من الانهيار".