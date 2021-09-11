قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، إنّ إسرائيل "تعمل بجدّ لمنع التصعيد مع روسيا في سورية". واضاف: "لا نستطيع التسليم بالوجود الإيراني في سورية، ولذلك لن نجلس مكتوفي الأيدي. بالإضافة إلى ذلك، نعمل مع نظرائنا الروس حتى لا يتحول ذلك إلى تصعيد جدّي". وقال "هناك آلية لمنع الصدام تعمل بشكل جيّد. من المهمّ لنا ألّا تُصاب القوات الروسية في سورية".

وصف المحلل السياسي في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ناحوم برنياع، قرار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومير بار ليف، تشكيل لجنة تقصي حقائق في فرار الأسرى بأن "الإخفاق فتح فرصة". وشبّه لجنة كهذه بـ"لجنة فينوغراد"، التي تشكلت في أعقاب حرب لبنان الثانية، وأدت استنتاجاتها إلى استقالة وزير الأمن، عمير بيرتس، ورئيس أركان الجيش، دان حالوتس، إلى جانب استنتاجات أخرى ضد رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، الذي رفض الاستقالة فيما كان يواجه اتهامات بمخالفات فساد خطيرة، سُجن في أعقابها. ورأى أن "القلق يتركز الآن ليس على مصلحة السجون وإنما على الشاباك والشرطة. وعلى ما يبدو أنه يوجد للشاباك جزء من المسؤولية عن الإخفاق الاستخباراتي في سجن الجلبوع. فهو لم يعلم بخطة الهروب، والأمر المقلق أكثر هو أنه لم ينجح بالعثور على الهاربين حتى الآن.

اعتبر المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، إلى أن الاعتقاد السائد في جهاز الأمن الإسرائيلي هو أنه "بالإمكان العثور على الأسرى الستة الفارين خلال أسابيع في الحد الاقصى. وجميعهم سكنوا في منطقة جنين قبل أسرهم. والضفة الغربية هي إحدى المناطق الخاضعة لتغطية استخباراتية الأشمل والأكثر كثافة في العالم. وعاجلا أو آجلا، ستنتج على الارجح "البصمة" الاستخباراتية التي تدل الشاباك على مخبأ الستة". وأضاف أن "مطاردة الفارين لا تختلف كثيراً عن الجهد الذي يُبذل من أجل القبض على مخرب بعد عملية.

اوضح محلل الشؤون الاستخباراتية في الصحيفة نفسها، رونين بيرغمان، إن الشاباك عبر عن تخوف أمام رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، وأمام بار ليف من أنه طالما الأسرى الستة طلقاء، "قد يشكل البُعد الإدراكي لهذا الحدث – أكثر بكثير من الخطر المباشر الذي يشكلونه – مصدر طاقة لتفجرات عنيفة داخل السجون وبين السكان الفلسطينيين عموماً".

قال وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، خلال جولة عند مشارف مدينة جنين الشمالية إنه يجري تعاون وثيق بين الأجهزة الأمنية الإسرائيلية المختلفة في عمليات البحث عن الأسرى الفلسطينيين الستة، لافتا إلى أن التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية مستمر. وأجرى غانتس تقييماً للوضع في "معسكر سالم"، بمشاركة ضباط في الجيش الإسرائيلي، بينهم رئيس شعبة العمليات عوديد بسيوك، قائد المنطقة الوسطى يهودا فوكس، قائد فرقة الضفة الغربية العسكرية يانيف ألألوف، رئيس "الإدارة المدنية" قارس عطيلة، ومندوبين عن الشاباك وحرس الحدود والشرطة ومصلحة السجون. وقام غانتس بجولة في منطقة معبر الجلمة، وقال أن "انطباعي هو أنه يجري عمل حازم وجماعي لائق بين كافة الأذرع. سنقبض في نهاية الأمر على الفارين من السجن من خلال عملية ميدانية واسعة، سواء كانت منطقة قريبة من هذه المنطقة أو في مناطق بعيدة".

افيد ان الشرطة الإسرائيليه عثرت على حقيبتين بمنطقة العفولة خلال قيام خبراء الأثر بتمشيط المنطقة بحثاً عن الأسرى الفلسطينيين الفارين، ورجحت "معاريف" أن الأسرى الفلسطينيين الستة ربما توجهوا ناحية الحدود الشمالية مع لبنان، بعد العثور على "حاجيات" تخصهم تدل على مرورهم في منطقة بلدة بلفوريا، الواقعة شمال مدينة العفولة في مرج بن عامر- منطقة العفولة.

نفى مسؤولون أردنيون التقديرات الإسرائيلية التي تشير إلى أن بعض الأسرى الفارين من سجن "جلبوع" عبروا الحدود إلى الأردن بعد فترة وجيزة من فرارهم. وقال مصدر رفيع في مؤسسة الدفاع الأردنية إنه "إذا عبر الأسرى أو بعضهم الحدود إلى المملكة، فستتصرف السلطات كما يقتضي القانون في الأردن فيما يتعلق بالأشخاص المطلوبين الذين تتم ملاحقتهم"، وأضاف أنه ليس من المستحيل تسليمهم إلى إسرائيل رغم عدم وجود اتفاقية تسليم رسمية ودائمة بين الجانبين.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى، عقب مسيرة نظمها مقدسيون دعما وإسنادا للأسرى، ضدّ الإجراءات القمعيّة والتنكيليّة بحقّهم، فيما اندلعت مواجهات متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، مع قوات الاحتلال، تنديدا بالعقوبات والتنكيل بالأسرى، ما أدّى لوقوع عشرات الإصابات، بينها 40 إصابة على الأقل بالقرب من نابلس.

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مارست الضغط على السلطة الفلسطينية لثنيها عن المضي قدماً في خططها لمقاضاة إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية. واوضحت إن مسؤولين كبارا في إدارة بايدن ضغطوا مراراً في اتصالات مغلقة على الرئيس محمود عباس وغيره من القيادات في السلطة الفلسطينية بغية إيقاف حراك رام الله الرامي إلى إحالة جرائم الحرب المنسوبة إلى إسرائيل في الأراضي الفلسطينية إلى المحكمة الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها.