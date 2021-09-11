أكدت روسيا أنها ستعارض أي مشروع قرار يتضمن إدانة لإيران حال طرحه على بساط البحث في مجلس المحافظين للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأضاف المندوب الروسي في فيينا أنه ليست هناك حاجة لتقديم قرار ليس بلا معنى فحسب، بل وستترتب عليه أيضاً عواقب ضارة لعملية التفاوض بشأن الاتفاق النووي الإيراني.

أوقفت القوات التركية في ولاية أدرنة شمال غربي البلاد11 شخصاً بينهم 9 ينتمون إلى تنظيم "غولن" أثناء محاولتهم الفرار إلى اليونان.

أعلن الاتحاد الإفريقي أنه سيعلق عضوية غينيا بعد الانقلاب الذي تم خلاله توقيف رئيسها ألفا كوندي و"تقرر تعليق مشاركة جمهورية غينيا في كافة أنشطة الاتحاد الإفريقي وهيئات صنع القرار التابعة له".

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في تحية وجهها إلى المشاركين في منتدى بحر قزوين الإعلامي السادس، إن دول حوض قزوين، تعمل اليوم على تحسين الإطار القانوني لعلاقاتها، وأن دول حوض قزوين، تعمل لتعزيز الحوار السياسي فيما بينها، ورفع العلاقات في المنطقة إلى مستوى جديد.

استدعت الخارجية الروسية سفير الولايات المتحدة لدى موسكو جون سوليفان لمناقشة تدخل شركات أمريكية في الانتخابات البرلمانية التي ستجري في روسيا الشهر الجاري، وأعلنت الوزارة في بيان لها أن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف شدد لسوليفان على أن موسكو تملك "أدلة دامغة تثبت مخالفة القانون الروسي من قبل شركات أمريكية رقمية عملاقة في سياق تحضير وإجراء انتخابات مجلسي دوما والاتحاد" (غرفتي البرلمان الروسي).

أعلنت سفارة الولايات المتحدة أن سوليفان عقد اجتماعاً مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف لبحث سعي الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إقامة علاقات مستقرة مع موسكو.

قال أحد قادة طالبان إن الحركة تمكنت في بنجشير من الاستيلاء على مستودع كبير مكتظ بالأسلحة والمعدات العسكرية، بما في ذلك السوفيتية الصنع.

قال رئيس وكالة المخابرات البريطانية الداخلية إن سيطرة "طالبان" على أفغانستان يمكن أن تؤدي إلى عودة مؤامرات لشن هجمات كبيرة على غرار ما فعله تنظيم "القاعدة" ضد الغرب. وقال كين مكالوم إن "السلطات البريطانية أحبطت 31 مؤامرة هجوم في السنوات الأربع الماضية من قبل المتطرفين الإسلاميين واليمينيين المتطرفين"، مشيراً إلى أنه "من الصعب القول ما إذا كانت بريطانيا أكثر أمنا أو أقل أمنا، بعد 20 عاماً من هجمات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة".

أعلن الكرملين أن روسيا لن تحضر مراسم تنصيب الحكومة الأفغانية الجديدة التي شكلتها حركة "طالبان" باي شكل من الاشكال.

نفى المتحدث باسم "طالبان"، إنعام الله سمنكاني، صحة الأنباء عن إقامة مراسم تنصيب الحكومة الجديدة اليوم السبت. وذكر سمنكاني أن "طالبان" ألغت مراسم تنصيب الحكومة التي كان من المقرر إقامتها قبل عدة أيام واكتفى بإعلان جزء من مجلس الوزراء كي تباشر الحكومة أداء مهامها فوراً، وذلك بهدف تفادي المزيد من الاختلاط بين الناس.

استبعد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو "اعترافاً دولياً بحكومة حركة "طالبان" في أفغانستان حتى من قبل الدول غير المتحالفة معنا"، وقال: "لا يمكن أن يكون هناك تعاون مع السلطات الأفغانية الجديدة إذا كان هناك عنف وتمييز ضد النساء والصحفيين". و"قلنا إننا سنحكم على "طالبان" بالحقائق وليس بالكلمات، والحقائق محبطة إلى حد كبير" حتى الآن.

عبر وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس في تصريحات بإسلام آباد عن قلقه إزاء حقوق الإنسان ومعاملة النساء في أفغانستان في ظل حكومة "طالبان" الجديدة هناك.

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو مع نظيره القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تطورات الوضع في أفغانستان.