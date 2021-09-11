كشف وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ملابسات إرجاء زيارته المقررة إلى السعودية ضمن إطار جولة إقليمية يقوم بها في منطقة الخليج حالياً، وأبدى تطلعه إلى العودة إلى مسألة زيارة السعودية في المستقبل القريب. وأشار أوستن إلى أن سبب إرجاء الزيارة يعود إلى "بعض المشاكل المتعلقة بالجدولة" لدى الجانب السعودي، لافتاً إلى أنه ليس مخولاً بالحديث عنها بالتفصيل. وأن السعوديين حليف أساسي بالنسبة لنا، ولدينا مصالح مشتركة في المنطقة وعملنا معاً على حل قضايا صعبة، وسنواصل هذا العمل في المستقبل".

صرح الأمير تركي الفيصل الذي ترأس سابقاً جهاز الاستخبارات السعودي، بأن المملكة تريد من الولايات المتحدة أن تبدي تمسكها بالتزاماتها تجاه الرياض وإبقاء معداتها على أراضيها، واعتبر "سحب صواريخ باتريوت من المملكة ليس مؤشراً على نية أمريكا المعلنة لمساعدة السعودية في الدفاع عن نفسها ضد أعداء خارجيين". وقال: "السعودية تفضل الاعتماد على الولايات المتحدة، لكنها طلبت دعما آخر لتعزيز دفاعاتها الجوية ضد هجمات إيران والحوثيين".

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق عن إطلاقها عملية أمنية كبيرة جديدة ضد خلايا تنظيم "داعش" في مناطق غرب محافظة الأنبار، وذكر أن العملية تأتي بهدف تعقب "داعش" في الشريط الحدودي مع سوريا الممتد من قضاء القائم باتجاه منفذ الوليد، مروراً بعدد من المناطق والأودية التي توصف بالرخوة أمنيا ويتخذ الإرهابيون منها ملاذا آمنا.

أدانت محكمة في جنيف الشيخ أحمد الفهد الصباح بتهمة التزوير، وقضت بحبسه 30 شهراً سيقضي نصفها في السجن.

أعلن ثلاثة من نواب كتلة "قلب تونس" في البرلمان التونسي المجمد استقالاتهم من الحزب احتجاجاً على تصريحات لرئيس الكتلة، اعتُبرت أنها دعوة للاستقواء بالأجنبي. وقال النواب إن "مصلحة تونس وسيادتها الوطنية فوق كل اعتبار".

رفض وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة بحث قرار قطع بلاده العلاقات الدبلوماسية مع المغرب في إطار اجتماع وزراء الخارجية العرب، باعتباره قراراً "سيادياً وغير قابل للنقاش". وقال ان "التفكير في أي مبادرة مهما كان طبيعتها تعتبر اختزالية وسطحية لا تعي بل تتجاهل المسؤولية التامة للمغرب في التدهور المزمن للعلاقات الثنائية وتحجب مدى الضرر السياسي والمعنوي الناجم عن الوقائع والآثام التي تؤيدها الأوساط المغربية".

أجرى وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، اتصالاً هاتفياً بنظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مهنئا إياه على تولي منصبه الجديد. وأشار آل نهيان إلى العلاقات التي تجمع بين شعبي البلدين، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات المشتركة بما يلبي تطلعات الشعوب في الاستقرار والتنمية ويحقق التقدم والازدهار في المجتمعات.