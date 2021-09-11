الديار/ دوللي بشعلاني

نقلت عن اوساط دبلوماسية قولها الى أنّ المهم اليوم وبعد ولادة الحكومة انعكاس هذا الأمر بشكل إيجابي على انخفاض سعر صرف الدولار في السوق السوداء من نحو 19 ألفاً الى 15 الف ليرة لبنانية. فهذا الهبوط الكبير عقب إعلان مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة إنّما يؤشّر الى حاجة اللبنانيين الى حكومة فاعلة قادرة على تحسين الوضع الاقتصادي سريعاً بالتعاون والتنسيق مع دول الخارج لا سيما الدول المانحة منها، وعلى التفاوض مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإعادة الوضع الاقتصادي تدريجاً الى ما كان عليه، على الأقلّ، قبل السنة الأخيرة من العهد.

الشرق/ تيريز القسيس صعب

قالت ان التدخلات الخارجية وتحديدا الفرنسية – الايرانية ساهمت الى حد كبير في إخراجها من عنق الزجاجة والإفراج عنها، كما الاتصال الذي جرى بين الرئيسيين ماكرون ورئيسي، والضغوط الدولية على اكثر من جبهة، وتحديدا الاميركية منها، اضافة الى التردي اليومي بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية…. ايضا ساعدت في إنجاح المساعي الحثيثة، وحتمت اعلان ولادة الحكومة الاخيرة في عهد الرئيس عون.

الجمهورية/ جورج شاهين

راى الى انّ الانفراجة الحكومية أمس لم تكن وليدة جهود المسؤولين اللبنانيين بمقدار ما جاءت نتيجة التحولات الاقليمية والدولية التي بدأت بإحياء خط الغاز المصري، على ان تُكلّف الحكومة العتيدة خوض غمار الاتصالات مع صندوق النقد الدولي والجهات الدائنة، على وقع مجموعة من المساعدات المالية التي ستفرج الوضع من زوايا صغيرة، ولكن تعدّدها سيزيد من اولى فرص التعافي والانقاذ المنتظرة، ولو في شكل محدود، لتنتقل البلاد بخطوات محدودة الحجم والنتائج الى مرحلة جديدة، الى ان تأتي التطورات بانفراجات اوسع، إن أحسنت الحكومة الجديدة في أدائها.