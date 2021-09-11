روسيا اليوم

لافروف: "طالبان" أكدت أنها لا تعتزم احتكار السلطة في أفغانستان

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن حركة "طالبان" أكدت أنها لا تعتزم احتكار السلطة في أفغانستان، وتسعى لتشكيل حكومة تعددية.

وأكد لافروف خلال منتدى "روسيا بأسرها 2021" للصحافة الحديثة: "سمعنا تصريحات حركة "طالبان"، ونحن نرحب بها، حول أنها لا تعتزم احتكار السلطة وتريد تشكيل حكومة شاملة".

وأشار أيضا إلى ضرورة معالجة الوضع في مجال حقوق المرأة في أفغانستان.

وتابع: "سمعنا أنهم سيحاربون الإرهابيين الذين ما زالوا ينشطون على أراضي أفغانستان، وقبل كل شيء "داعش" وفصائل تابعة لـ"القاعدة". وحتى الآن لم يظهر أي شيء يناقض ذلك".

روسيا اليوم

إثيوبيا تستعد لبدء توليد الكهرباء في سد النهضة

أكدت حكومة إثيوبيا أنها تستعد لبدء توليد الكهرباء في سد النهضة في غضون الأشهر القليلة القادمة. وصرح وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، في حديث إلى وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، بأن الاستعدادات جارية للبدء بتوليد الكهرباء باستخدام توربينات سد النهضة في الأشهر الأولى من العام الإثيوبي الجديد المقبل (الذي ينطلق غداً السبت حسب التقويم الإثيوبي). وأشار الوزير إلى أن هذه الاستعدادات تأتي وسط تحديات مختلفة واجهتها إثيوبيا في عملية التفاوض بشأن السد، مشدداً على أن لدى بلاده "الحق الكامل في استخدام مواردها الطبيعية".