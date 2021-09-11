الوكالة الوطنية للإعلام

رئيس الجمهورية بعد اعلان الحكومة: الحكومة أحسن الممكن وسنخرج من الهوة

وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة التي تضم 24 وزيراً.

ووصف الرئيس عون الحكومة بأنها "احسن ما يمكن التوصل اليه وهي قادرة على العمل، وان الأمور الدستورية ساهمت في تأخير التشكيل بعض الشيء، لكننا حافظنا على الدستور وعلى التقليد المتبع في التأليف". وأضاف: "همومنا تكمن في أولوية حل مشاكل الناس الحالية وعلينا مسؤوليات كبيرة، وعلينا العمل لنتطور للخروج من الازمة الحالية التي وضعتنا في المهوار، وكل ما اورثتنا إياها المصائب التي ضربت لبنان. وعلينا الا ننسى ان نتائج الحكم السيء على مدى 30 سنة كانت متراكمة واضيفت اليها المصائب الكبرى التي حلت بالبلد".

وكالة الأناضول

أنقرة: نرفض كليا ادعاءات الجامعة العربية تجاه تركيا

أعربت تركيا، عن "رفضها المطلق" لما ورد من ادعاءات ضدها في قرارات اجتماع وزراء خارجية الجامعة العربية الذي عقد الخميس. وقالت الخارجية التركية في بيان: "نرفض كليا الادعاءات التي لا أساس لها تجاه بلادنا، الواردة في قرارات اجتماع مجلس وزراء خارجية الجامعة العربية المنعقد بتاريخ 9 أيلول". وشددت الخارجية على أن مواصلة بعض دول الجامعة العربية اتهاماتها المعتادة ضد تركيا، "أمر لا قيمة له لدى الشعوب العربية الصديقة والشقيقة". ولفتت إلى أن تلك الدول التي تكيل الاتهامات لتركيا تفعل ذلك من أجل التغطية على "طموحاتها وأجنداتها الخاصة".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

أمريكا تدعو لإجراء محادثات فورية في إثيوبيا

أعربت الولايات المتحدة عن قلقها البالغ إزاء القتال الدائر في مناطق من إثيوبيا، داعية لبدء مفاوضات فورا لوضع حد للصراع. وصرحت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نقلته وكالة "رويترز": أن "الولايات المتحدة تشعر "بقلق بالغ" إزاء القتال الدائر في مناطق من إثيوبيا، ودعت الحكومة الإثيوبية وقوات إقليم تيغراي لبدء مفاوضات فورا لوضع حد للصراع".

وأشارت الوزارة أيضا إلى تقارير متزايدة عن انتهاكات لحقوق الإنسان في إثيوبيا، مضيفة أنها "تؤكد الحاجة الملحة لإجراء تحقيقات دولية مستقلة وذات مصداقية".