نداء الوطن7 /9 /2021

رصد زفير الحيتان لدرس تأثير السياحة المائية على سلوكها.

على بعد نحو عشرة أميال بحرية قبالة ساحل ايسلندا الشمالي، ترصد بعثة عملية زفير الحيتان لتقويم درجة الضغط النفسي الذي تتعرض له هذه الحيوانات عند مرور سفن المراقبة، في نشاط يشهد نمواً كبيراً حول الجزيرة شبه القطبية. ويستخدم العلماء علباً شفافة تُستعمل لاستنبات خلايا معلّقة بهيكل المركب، بهدف قطرات المياه التي يبصقها الحيوان.