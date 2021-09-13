TL

تلتقط الصورة التذكارية للحكومة الجديدة مع رئيسي الجمهورية والبرلمان عند الحادية عشرة، قبل ظهر غد في قصر بعبدا، إيذاناً بانطلاق عملها، على أن تكون الأيام الثلاثة المقبلة للتسليم والتسلم بين الوزراء القدامى والجدد، وعلى أن تكون هناك جلسات متلاحقة للحكومة الجديدة، انطلاقاً من كلام الرئيس بري "حي على خير العمل".

المنار

غداً تلتقط حكومة الرئيس نجيب ميقاتي صورتها التذكارية في بعبدا، فهل تقتحم ذاكرة اللبنانيين باجتياز الاستحقاقات؟

الكثير من التحديات متربص بكل الوزراء، فيما الجامع بين عملهم ومهامهم محكوم بسرعة التصدي والانطلاق على خط الحل، وعدم تكبيد لبنان مزيداً من الوقت المهدور في الطوابير، وأمام الصيدليات، وجراء الإرباك المتوقع في المدارس حيث تتحكم بالعام الدراسي مطالب المعلمين، وقيمة رواتبهم وشح البنزين ومحروقات النقل.

nbn

استراحة ما بعد مخاض التأليف تشهدها نهاية الأسبوع الحالي قبل أن تنطلق أولى الخطوات الحكومية العملية مطلع الأسبوع الطالع.

غداة التأليف أبدى رئيس مجلس النواب نبيه بري ارتياحه لتشكيل الحكومة وأبلغ موقع الإنتشار، أنه "إبتداء من يوم غد الإثنين ستنطلق إلى العمل"، آملاً أن تتوفق لما فيه خير اللبنانيين، ومشيراً إلى أنه "متفائل بما ستحمله المرحلة المقبلة".

mtv

في المبدأ والمنطلق، نريد لهذه الحكومة أن تنجح. فقد تعبنا وتعب الناس من الفراغ، وكاد البلد ينهار تماماً نتيجة عدم وجود سلطة تنفيذية فاعلة وفعلية.

لكن المؤشرات المتعلقة بـ "حكومة الصهرين" لا توحي الثقة، ولا تنبئ بالخير. مثلاً: وزير الطاقة وليد فياض، المؤتمن على حل مشكلة المشاكل في لبنان أي الكهرباء، يثير على ما يبدو المشاكل أكثر مما يقدم الحلول. فشركة "بوز الن"، حيث كان يعمل لفترة، أنهت عمله بعدما اكتشفت أنه متورط بقضايا إساءة استخدام لمنصبه، وإعطاء معلومات لشركة منافسة ل "بوز الن".

NTV

يتدلى الوزراء من الصورة التذكارية غداً، قبل أن تلتئم أول جلسة للحكومة بعد غياب "سنة وكسور" بحكم تصريف الأعمال، ولم تتبين حتى اللحظة الأحرف الأولى للبيان الوزاري، المزمع تشكيل لجنة له فور الاجتماع.

OTV

من المبكر إصدار الأحكام. فالحكومة الجديدة تعقد اجتماعها الأول غداً وتلتقط صورتها التذكارية، وتشكل لجنة صوغ البيان الوزاري. وإذا وضعنا جانباً الاستهداف المنحط لأشخاص بعض الوزراء، حتى قبل استلام وزاراتهم، أو الاطلاع بشكل واف على أقوالهم السابقة للتوزير، من دون تحوير أو اجتزاء أو تفسير، فالأكيد أن الشعب اللبناني لن يمنح الحكومة هذه المرة حتى فترة سماح، كما أن ثقته محجوبة عنها، ولو منحتها إياها جميع الكتل، في انتظار تحويل الأقوال إلى أفعال.

LBC

عينة من عناوين الأحداث والتطورات، عالمياً ومحلياً، تؤشر إلى أن مرحلة جديدة قد بدأت، وليس تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان سوى تفصيل في هذه المرحلة.

الميادين

نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي أول وثيقة متعلقة بتحقيقه في هجمات "11 سبتمبر" على أميركا ودعم السعودية المشتبه به للخاطفين، وذلك بناءً على أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأميركي جو بايدن.

الجزيرة

غادر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أفغانستان، في ختام أول زيارة رسمية لمسؤول قطري وعربي، التقى خلالها رئيس الحكومة الأفغانية الملا محمد حسن أخوند.

العربية

علّق المنسق الأوروبي لمحادثات الاتفاق النووي الإيراني، إنريكي مورا، على إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية التوصل لاتفاق مع طهران بشأن معدات مراقبة موضوعة في منشآت نووية إيرانية.