أعلنت طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية عن توصلهما إلى اتفاق على إعادة منح المفتشين الدوليين الوصول إلى كاميرات المراقبة في المواقع النووية الإيرانية. ويقضي الاتفاق المبرم بالاحتفاظ ببطاقات الذاكرة هذه في إيران، تحت ختم مشترك للجمهورية الإسلامية والوكالة الدولية، وتم الاتفاق بين الطرفين على كيفية وتوقيت ذلك.

شدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني خلال لقاء رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في طهران على ضرورة أن تتحاور دول المنطقة في ما بينها "دون تدخل أجنبي". وندد شمخاني بـ"تواطؤ بعض الدول المطبّعة في المنطقة مع الكيان الصهيوني"، لافتاً إلى أن "مثل هذه الإجراءات المتخذة في إطار عقيدة الأمن القومي الأميركي الجديدة في المنطقة لن تزعزع الأمن والاستقرار فحسب، بل ستؤدي إلى تصعيد الأزمات وتفاقم حالة انعدام الأمن في المنطقة".

أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن بلاده لن تتحاور مع الغرب حتى رفع عقوباته المفروضة على مينسك. وانتقد الرئيس البيلاروسي محاولات الاتحاد الأوروبي "غير الجدية" لممارسة الضغط على مينسك بواسطة موسكو. وبحسب لوكاشينكو فقد كان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل توجه بهذا الطلب إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

أعلنت تركيا أن أحد عسكرييها قتل وأصيب آخر بنيران مسلحين على قاعدة للجيش التركي في شمال العراق.

شهدت تظاهرة ضد التصاريح الصحية في مدينة تولوز الفرنسية اشتباكات عنيفة بين المؤيدين لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد والمعارضين له.

أفادت وسائل إعلام باكستانية بأن إسلام آباد استضافت اجتماعاً لرؤساء الأجهزة الاستخباراتية لدول المنطقة بهدف بحث مستجدات الوضع في أفغانستان. وهم الصين وإيران وروسيا وكازاخستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان. ونقل عن مصادر مطلعة إن الاجتماع تطرق إلى سبل إحلال الأمن والسلام والاستقرار في أفغانستان.

أكدت حركة "طالبان" أن وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وصل إلى كابل بزيارة رسمية. ويلتقي بمسؤوليها في القصر الرئاسي. والتقى في كابل مع كل من رئيس حكومة تصريف الأعمال التي أعلنتها "طالبان" مؤخرأ، الملا محمد حسن أخوند، والرئيس السابق، حامد كرزاي، ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية، عبد الله عبد الله.

أفادت وسائل إعلام أفغانية بأن حركة "طالبان" أزالت الأضرار التي لحقت بضريح القيادي المعارض أحمد شاه مسعود في ولاية بنجشير. وتم ترميم ضريح "أسد بنجشير" والذي تضرر بعد سيطرة "طالبان" وعززت حماية الضريح وعاقبت المسؤولين عن تدنيسه.

قال مصدر أفغاني إن الاشتباكات عادت اليوم في إقليم بغلان شمال أفغانستان، بين عناصر طالبان، ومقاتلي جبهة المقاومة الوطنية. واضطر مقاتلو طالبان بعد خسائرهم إلى الانسحاب من المنطقة".

أعلنت حركة "طالبان" التي عادت إلى السلطة في أفغانستان أنها أعربت عن إدانتها لهجمات الـ11 من أيلول قبل 20 عاماً. وذكر المتحدث باسم المكتب السياسي لـ"طالبان" سهيل شاهين أن "طالبان" عقدت حينها مؤتمراً صحفياً أعلنت فيه عن ضرورة تحديد المتورطين في هجمات 11 سبتمبر، وأبدت رغبتها في حل هذه المسألة عبر الحوار، محذرة من أن المحاولات الغربية لغزو أفغانستان محكوم عليها بالفشل. وقال "لم يصغوا إلينا وقاموا بغزو أفغانستان، وانتهى ذلك بالنتيجة التي حذرناهم منها قبل 20 عاماً".

أعلن نائب رئيس حكومة "طالبان" بالوكالة عبد الغني برادر أن الأراضي الأفغانية لن تستخدم لتهديد أمن الدول الأخرى، مضيفاً أن الحركة ستضمن أمن الدبلوماسيين والمستثمرين في البلاد.

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة وأوزبكستان توصلتا إلى اتفاق لنقل مجموعة من طياري القوات الجوية الأفغانية وأقاربهم إلى قاعدة عسكرية أميركية. ومن المتوقع أن ينقل الأفغان في نهاية هذا الأسبوع إلى القاعدة العسكرية الأميركية في قطر، حيث ستجري الاستعدادات لتسفيرهم إلى مكان آخر، دون أن تتضح وجهتهم النهائية.

دافع الرئيس الأميركي جو بايدن عن طريقة عملية الإجلاء التي نفذتها الولايات المتحدة من العاصمة الأفغانية كابل، مرجحاً أن هذه الأحداث لم تكن استثنائية ومن المحتمل أن تشهدها دول أخرى. وقال "على سبيل المثال، لو كنا في طاجيكستان وجئنا بطائرة "سي-130" وقلنا: "سنسمح لكل المتعاطفين معنا بركوب هذه الطائرة" - لرأيتم أناساً يتعلقون بعجلات الطائرة أيضاً". وقال متسائلاً: "ما هي الاستراتيجية؟ هل نغزو كل مكان يتواجد فيه "القاعدة" ونبقي قواتنا هناك؟"

اعتبر كين ماكالوم مدير المخابرات الداخلية البريطانية " MI5"، أن انسحاب الجيش الأميركي من أفغانستان، زاد من خطر وقوع هجوم إرهابي آخر شبيه بـ11 سبتمبر 2001. وقال إن المتطرفين الإسلاميين هللوا لقرار واشنطن الذي أثار البهجة في نفوسهم. والحديث هنا، لا يدور فقط عن ارتفاع الروح المعنوية، بل وعن الاحتمال الكبير لإعادة تجميع الإرهابيين من أجل تنفيذ هجمات أكثر تعقيداً.

كشفت صحيفة "ذا غارديان" أنه بعد 20 عاماً، وبعد إنفاق ما يقرب من 5 تريليونات دولار على "الحروب الأبدية" بالعراق وأفغانستان، هناك فائز واحد واضح وهو "صناعة الدفاع الأميركية".

قالت وزارة الدفاع اليابانية إنها رصدت غواصة يعتقد أنها من الصين في مياه بالقرب من جزر اليابان الجنوبية، مع استمرار التوتر البحري في المحيط الهادئ. كما جرى رصد مدمرة صينية في الجوار. وذكر البيان أن قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية رصدت القطعتين البحريتين في منطقة متاخمة تقع خارج المياه الإقليمية حيث يتعين على السفن تحديد هويتها، لافتاً إلى أن وزير الدفاع نوبو كيشي أصدر تعليمات لموظفيه "بجمع المعلومات ومواصلة المراقبة اليقظة".

قال نائب وزير الداخلية في تشيلي خوان فرانسيسكو غالي، إن الشرطة اعتقلت 10 أشخاص لمشاركتهم في أعمال الشغب التي اندلعت خلال مظاهرات لإحياء الذكرى الـ 48 للانقلاب في تشيلي.